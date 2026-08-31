Мошенники чаще всего звонят иркутским детям во вторник утром

МТС и компания из сферы кибербезопасности Positive Technologies изучили, каким образом мошенники пытаются обмануть детей и родителей в преддверие нового учебного года. При общении с несовершеннолетними мошенники могут использовать те же легенды, что и при атаках на взрослых, а в отношении родителей старые схемы адаптируют под школьную повестку. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Из всех каналов взаимодействия с детьми злоумышленники чаще всего выбирают звонки (43% случаев). По данным МТС, за первое полугодие 2026 г. детям и подросткам в целом по стране поступило около 92,6 млн нежелательных вызовов (4,4% от общего числа), что примерно на 35% меньше, чем годом ранее. Абсолютное большинство таких звонков были вовремя выявлены и заблокированы.

Наиболее уязвимая возрастная группа — дети 11–14 лет: на них приходится 42,5% попыток обмана. Доля подростков 15–17 лет — 36,8%, детей 6–10 лет — 20,7%. Чаще всего мошенники звонят в будние дни, пик приходится на вторник с 10:00 до 12:00 — время, когда ребенок находится без непосредственного контроля родителей и может самостоятельно ответить на звонок. Такая же тенденция характерна для Приангарья: злоумышленники максимально активны в 9 утра во второй день недели.

Главный метод воздействия на детей — компьютерные игры, отмечают эксперты из области кибербеза: в 36,4% случаев злоумышленники заманивают бесплатной валютой или редкими онлайн-предметами, чтобы получить доступ к родительским платежным данным. Еще 27,3% строятся на желании ребенка «спасти родителей», 18,2% — «спасти себя», 7,6% — на предложениях нелегального заработка. При этом ребенок часто становится не конечной целью злоумышленников, а способом добраться до всей семьи: через него мошенники пытаются получить доступ к банковской карте, аккаунтам и другим данным.

Примерно в каждой десятой игровой атаке ребенок доходит до оформления кредита на родителей. Для подростков отдельным риском становится дропперство — предложения «легкой подработки», которые на деле сводятся к просьбе предоставить карту, принять и перевести чужие деньги за процент.

Помимо схем, заточенных под детей, мошенники используют при общении с ними те же легенды, что и при атаках на взрослых: представляются сотрудниками операторов связи (17,9%), госорганов (15,5%), почты и маркетплейсов (12,2%) или медицинских учреждений (9%), а также предлагают дополнительный доход (12,5%). По данным МТС, эти сценарии покрывают почти две трети всех выявленных телефонных схем обмана.

В отношении взрослых мошенники также используют старые схемы, однако перед началом учебного года злоумышленники все чаще адаптируют их под школьную повестку. Фишинг маскируют под электронные дневники, фейковые магазины — под распродажи школьных товаров, а мошеннические сообщения — под сборы в родительских чатах, поступление выплат, запись в кружки или к репетитору. Преступники пользуются загруженностью родителей перед 1 сентября: на фоне множества обычных задач мошенническую просьбу перевести деньги или подтвердить данные легче принять за настоящую.

«Для детей действуют те же основные принципы цифровой безопасности, что и для взрослых: обязательны двухфакторная аутентификация, защита телефонного номера и настройки конфиденциальности. Полезно вместе с ребенком установить секретное слово для ситуаций, когда звонят и сообщают о «беде родственника», а также оговорить сигнальные фразы, например, «скажи код из SMS» или «не сообщай родителям». Со своей стороны, операторы связи внедряют современные технические средства для охраны юных абонентов. В тарифах для детей автоматически включены блокировка нежелательных и мошеннических вызовов», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.