«Магнит» подготовит более 240 будущих ИТ-специалистов в 6 российских вузах

Группа компаний «Магнит» заключила долгосрочные партнерства с шестью российскими университетами: Высшей Школой экономики, Университетом ИТМО, Московским физико-техническим институтом, Южным федеральным университетом, Центральным университетом и Кубанским государственным университетом. В рамках совместных образовательных программ в новом учебном году специальную подготовку пройдут более 240 учащихся по пяти направлениям, связанным с развитием информационных технологий.

Интеграция «Магнита» в образовательные программы вузов включает поддержку бакалаврских программ, запуск совместных магистратур, лекции и менторинг от сотрудников Magnit Tech – технологического подразделения группы. Самые талантливые студенты вузов-партнеров получат доступ к двухтрековой системе стажировок. Программа Magnit Tech «Старт» разработана для профориентации и быстрого погружения в деятельность технологического блока ритейлера. Главная задача программы стажировки Magnit Tech «Про» - вдвое сократить сроки адаптации и обеспечить быстрый выход стажеров с минимальным опытом работы на необходимый уровень продуктивности за счет раннего вовлечения в рабочие процессы. Первые наборы на стажировки состоятся в этом году и объединят более 60 талантливых студентов.

Стажировки Magnit Tech — часть комплексной программы «Магнит Boost», стартовавшей в 2026 г. и интегрирующей разные направления для карьерного старта и развития молодых специалистов. Также летом текущего года «Магнит» запустил сообщество Magnit EduTech Hub, объединяющее образовательные программы, курсы и стажировки для будущих ИТ-специалистов. Уже 185 сотрудников Magnit Tech взяли на себя роль преподавателей, наставников, авторов курсов и академических лидеров. За счет комплексного системного подхода компания рассчитывает закрыть будущие кадровые потребности в областях, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта, анализа данных и построения предсказательных моделей, робототехникой и технологий кибербезопасности.

Ольга Федорова, директор по персоналу и организационному развитию группы компаний «Магнит», сказала: «Мы как технологическая компания заинтересованы в создании устойчивого кадрового резерва ИТ-специалистов. Поэтому «Магнит» инвестирует в развитие студентов задолго до их трудоустройства, формируя долгосрочную систему работы с талантливыми сотрудниками. Совместно с нашими партнерами мы создаем среду, где знания передаются через реальные образовательные и проектные форматы. Наиболее способные студенты получают доступ к экспертам и реальным бизнес-кейсам, ИТ-специалисты – возможность упаковать свою экспертизу в образовательные решения, а вузы – доступ к индустриальным задачам и передовым решениям в ИТ».

Вячеслав Кубаев, главный директор по цифровым технологиям группы компаний «Магнит», отметил: «Партнерство с ведущими университетами — это не только канал привлечения кадров, но и возможность тестировать идеи на реальных данных и в условиях, близких к производству, но при этом в безопасной зоне для технологических экспериментов. В стратегической перспективе мы совместно создаем площадки для решения задач уровня научно-исследовательских работ, направленных на генерацию знаний и прототипирование решений для последующего внедрения в бизнес-процессы ритейла».