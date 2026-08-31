«ЛокоТех» планирует расширить охват сбора данных телеметрии с локомотивов до 85%

Компания «ЛокоТех» проводит работу по расширению использования телеметрии бортовых микропроцессорных систем управления (МСУ) локомотивов. Целевого показателя – охвата телеметрией 85% пробега локомотивов, оборудованных системой, планируется достичь к концу текущего года. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Данные бортовой телеметрии, поступающие с МСУ локомотивов, являются важнейшей информацией о жизненном цикле конкретной машины. Обогащенные результатами стационарной диагностики и обработанные алгоритмами единой платформы предиктивной диагностики такие данные становятся базисом выявления предотказных состояний. Это позволяет заблаговременно планировать ремонт и своевременно производить замену узлов и деталей при приближении к критическим параметрам работы. В дальнейшем использование телеметрии позволит прогнозировать динамику остаточного ресурса узлов и оборудования локомотивов с высокой точностью.

Именно поэтому выстраивание ритмичных процессов сбора данных бортовой телеметрии и системного назначения работ по факту их обработки является ключевым шагом к построению модели сервисного обслуживания, основанной на цифровых данных о текущем состоянии локомотива.

Системой МСУ оснащаются современные локомотивы, построенные начиная с 2000-х гг. Их основной функцией является управление оборудованием локомотива в процессе эксплуатации для обеспечения безопасности движения. Система считывает сигналы с помощью датчиков, размещенных на оборудовании (скорости, тока, напряжения, температуры, частоты вращения и др.) и регистрирует значения большого пакета аналоговых и дискретных параметров работы оборудования. За счет контроля параметров поддерживается оптимальный режим работы. Также путем анализа работы алгоритмов, математических моделей, «ЛокоТех» в последние годы расширяет применение данного массива информации в сервисе. Поскольку в разных депо процент собранной информации разнился, в текущем году в компании принят регламент, предписывающий единые правила и объемы сбора данных для всех сервисных предприятий. Вся собранная телеметрия передается в автоматизированную систему АРМ «Умный локомотив».

Сбор данных телеметрии локомотивов осуществляется двумя способами: ручным и автоматическим. В сервисных локомотивных депо при использовании ручного, режима снятие телеметрии осуществляется с помощью флеш-накопителей при заходе локомотива на сервисное обслуживание. На текущий момент в среднем охвачено 60% пробега локомотивов, для которых используется такой способ. Лидерами являются Северный филиал «ЛокоТех-Сервис», достигший 84% охвата, Западно-Сибирский – 83% и Московский – 75%. В автоматическом режиме передача осуществляется непосредственно с борта локомотива в режиме онлайн. Это электровозы ЭС5К «Ермак», на которых установлены блоки передачи «Ковчег», и тепловозы серий 3ТЭ28 и 3ТЭ25К2М, оборудованные блоками передачи БР-7М. В среднем по сети охват онлайн составляет 80%. При этом по Восточному полигону на текущий момент общее покрытие пробега локомотивов серий ЭС5К, 3ТЭ28 и 3ТЭ25К2М телеметрией, поступающей в систему АРМ «Умный локомотив» в автоматическом и ручном режиме, составляет 88%.

«Благодаря анализу телеметрии МСУ возможно оперативно отслеживать техническое состояние локомотивного парка, прогнозировать неисправности агрегатов и узлов, отслеживать аномалии в работе узлов локомотива, в автоматическом режиме выводить информацию о технологическом состоянии оборудования и, как следствие, предсказывать неисправности локомотивов и оборудования между плановыми ремонтами», – сказал заместитель генерального директора компании «ЛокоТех» по контролю качества эксплуатации подвижного состава Андрей Смирнов.