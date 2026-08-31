«Кросстех»: 7 из 10 компаний, реализующих BYOD, делают это с ошибками

Концепция Bring Your Own Device (BYOD), когда сотрудники работают с личных гаджетов, окончательно закрепилась в российской корпоративной практике. По оценке экспертов «Кросстеха», до 90% сотрудников организаций используют личные устройства для решения рабочих задач. Внедрение BYOD или отдельных элементов концепции выгодно бизнесу, так как позволяет сократить расходы на оборудование и создать более комфортные условия работы для сотрудников. При этом зачастую внедрение происходит без должной подготовки, что потенциально может привести к серьезным инцидентам информационной безопасности. Около 70% организаций внедряют этот подход с ошибками, создавая дополнительные киберриски, которые могут приводить к утечкам данных и другим инцидентам информационной безопасности безопасности

Главная ошибка — попытка управлять чужой техникой через крайности. Первая крайность — полная вседозволенность. Когда компания не задает правил, менеджер скачивает договор на личный смартфон, чтобы доработать его вечером дома. Если этот телефон потеряется в такси или попадет в руки ребенку, который случайно установит вредоносную игру, корпоративная тайна мгновенно станет публичной.

Вторая крайность — тотальная слежка и гиперопека. Когда отдел безопасности требует установить на личный ПК программы, которые отслеживают все действия пользователя, сотрудники воспринимают это как вторжение в личную жизнь. В ответ возникает «Теневые ИТ»: вместо разрешенных каналов специалисты начинают тихо пересылать рабочие документы в личные мессенджеры и сторонние хранилища, полностью скрывая эти процессы от компании.

«Адекватный путь внедрения BYOD строится не на полном контроле устройства, а на понятном разделении личного и рабочего пространства. Главный принцип — компании должно быть важно только то, как обрабатываются ее данные, а не то, чем занимается человек в свое свободное время на своем устройстве», — сказал Егор Норкин, архитектор ИБ компании «Кросстех».

Наиболее эффективный подход к BYOD строится на трех ключевых мерах: изоляции рабочего контура на личных устройствах, разграничении доступа к критичным системам и прозрачных правилах взаимодействия. На смартфонах рабочая среда прячется в зашифрованный контейнер, исключающий утечки и позволяющий точечно удалить данные компании при увольнении. Для домашних ПК организуется защищенный доступ через выделенные рабочие столы без прямой связи с внутренней сетью, а все требования к технике, компенсации и технической поддержке фиксируются в понятном регламенте.

«ИБ сегодня — это баланс между сохранностью данных, бизнес-целями и комфортом людей. Бизнес всегда в приоритете, но рабочие процессы должны быть устроены так, чтобы они не были уязвимы. BYOD — отличная концепция, если решить это уравнение правильно. Сделать личную технику сотрудников безопасной абсолютно реально: достаточно грамотно оценить риски, разграничить корпоративный контур и уходить в крайности», — сказал Егор Норкин.