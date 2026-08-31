К началу учебного года МТС запустила гигабитный интернет в ЖК «Ивушки»

ПАО «МТС» сообщает о запуске сети домашнего интернета со скоростью до 1 Гбит/с в двух домах ЖК «Ивушки» в Великом Новгороде. Возможность подключить высокоскоростной интернет получили жители 260 квартир в новостройках. Об этом CNews сообщил представители МТС.

МТС развернула инфраструктуру домашнего интернета на скоростях в 10 раз выше, чем стандартные 100 Мбит/с на ул. Якова Павлова д.15 и д.17. Такая пропускная способность позволяет одновременно подключать к сети большое количество устройств и пользоваться ресурсоемкими сервисами. Накануне учебного года это особенно актуально для семей со школьниками: дети могут пользоваться электронными дневниками и образовательными платформами, участвовать в онлайн-занятиях, смотреть учебные видео в высоком разрешении, загружать презентации и другие объемные материалы. В это же время родители могут работать удаленно, проводить видеоконференции, смотреть фильмы и пользоваться другими цифровыми сервисами. Также сеть обеспечивает стабильную работу системы умного дома.

«Переезд в новую квартиру сам по себе требует решить множество бытовых вопросов, и хорошо, когда подключение интернета не становится еще одной сложной задачей. Телеком-инфраструктура МТС в новых домах уже готова к подключению, поэтому новоселы смогут пользоваться домашним интернетом практически сразу после заселения. Это особенно актуально накануне нового учебного года, когда семьям важно быстро организовать дома пространство не только для отдыха, но и для учебы и работы. Гигабитная сеть позволяет всей семье пользоваться интернетом одновременно и не подстраиваться друг под друга. А вместе со сверхскоростным интернетом жители «Ивушек» могут выбрать тарифы с телевидением, онлайн-кинотеатром КИОН и мобильной связью, что особенно удобно для семьи», – отметил директор МТС в Новгородской области Николай Бетелев.

Ранее компания обеспечила доступ к домашнему гигабитному интернету для 150 семей на ул. Бианки в Великом Новгороде.