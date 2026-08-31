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Digital Sector расширяет практику внедрения ИИ корпоративными агентными сценариями

После запуска практики внедрения ИИ-компонентов в заказные веб-системы Digital Sector расширяет ее корпоративными агентными сценариями. Компания реализовала ИИ-агента для первичного анализа договоров в закрытом контуре заказчика, а также внедрила агентов во внутренние процессы тестирования. Применение ИИ-агентов в QA позволило высвободить 20% рабочего времени команды за спринт. Об этом CNews сообщили представители Digital Sector.

В агентных сценариях ИИ не только формирует ответ на запрос, но и последовательно выполняет несколько связанных операций: извлекает и сопоставляет данные, выявляет расхождения и готовит результат для специалиста.

Один из таких проектов Digital Sector реализовал для компании, которая занимается проектированием, поставкой и внедрением ИТ-инфраструктуры. До внедрения решения юристы вручную проверяли договоры на поставку оборудования, выполнение работ и сопутствующие услуги: сверяли реквизиты и условия, искали противоречия и формулировки, требующие дополнительной оценки.

Digital Sector разработал веб-приложение с ИИ-агентом для первичного анализа документов. Пользователь загружает договор в формате DOCX или PDF, после чего агент определяет его структуру, извлекает и сопоставляет данные, проверяет ключевые условия и формирует структурированный перечень замечаний. Специалист видит найденное расхождение вместе с соответствующим фрагментом документа и принимает решение с учетом условий конкретной сделки.

Поскольку договоры содержат конфиденциальную информацию, приложение и ИИ-компонент развернуты в инфраструктуре заказчика. Документы обрабатываются внутри корпоративного контура и не передаются во внешние ИИ-сервисы. ИИ-агент выполняет первичный анализ, а окончательная юридическая оценка остается за специалистом.

ИИ-агенты используются и во внутренних процессах Digital Sector. В отделе тестирования агентам передали часть подготовительной работы с технической документацией, составление чек-листов, сравнение версий документов, подготовку скриптов и базовых автотестов, сводных отчетов, а также отдельные операции при тестировании API.

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Команда сравнила трудозатраты специалистов на одинаковые подготовительные задачи до и после внедрения агентных сценариев. Высвобожденное время сопоставили с общим рабочим временем команды за спринт. Экономия составила 20%. При этом специалисты продолжают проверять подготовленные агентами материалы, добавлять нестандартные и пограничные сценарии и принимать решения о качестве и готовности функционала.

«Сейчас мы видим, что агентные сценарии постепенно переходят от экспериментов к конкретным рабочим задачам. В наших проектах ИИ-агент берет на себя последовательность подготовительных операций, но итоговый результат проверяет специалист. Такой подход особенно важен там, где система работает с корпоративными данными или результат ее действий влияет на дальнейшие решения сотрудников», — сказала Надежда Кадырлеева, исполнительный директор Digital Sector.

В обоих сценариях ИИ-агенты встроены в существующие рабочие процессы и не заменяют итоговое решение специалиста. В клиентском проекте агент работает с документами внутри корпоративной инфраструктуры, а во внутреннем процессе тестирования готовит материалы, которые затем проверяет команда.

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