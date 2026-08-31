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Чаще всего мошенники звонят камчатским детям по средам

МТС и Positive Technologies представили совместное исследование, посвященное безопасности детей и родителей в телефонных звонках и интернете в преддверии 1 сентября. За январь-июнь 2026 г. российским пользователям младше 18 лет поступило около 92,6 млн нежелательных звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Мошенники все чаще используют при общении с детьми те же легенды, что и при атаках на взрослых. Основным каналом коммуникации становятся телефонные звонки (43%).

При звонках несовершеннолетним злоумышленники в Камчатском крае чаще всего предлагают дополнительный доход и инвестиции (67%) или звонят от имени маркетплейсов и почты (33%). Наиболее уязвимая возрастная группа - дети 11-14 лет: на них приходится 42,5% зафиксированных случаев. Доля подростков 15-17 лет - 36,8%, детей 6-10 лет - 20,7%. Чаще всего в Камчатском крае мошенники звонят детям в будние дни, пик приходится на среду, 9 утра.

Главный метод воздействия на детей - игровой: в 36,4% случаев злоумышленники заманивают бесплатной валютой или редкими онлайн-предметами, чтобы получить доступ к родительским платежным данным. Еще 27,3% строятся на желании ребенка «спасти родителей», 18,2% - «спасти себя», 7,6% - на предложениях нелегального заработка. При этом ребенок часто становится не конечной целью злоумышленников, а способом добраться до всей семьи: через него мошенники пытаются получить доступ к банковской карте, аккаунтам и другим данным.

«Мы фиксируем сейчас тренд на многоступенчатые схемы обмана со стороны мошенников: звонок – мессенджер – предложение перейти по ссылке. Кроме того, перед началом учебного года злоумышленники особенно активно используют школьную повестку: фишинг маскируют под электронные дневники, фальшивые магазины - под распродажи школьных товаров, а мошеннические сообщения - под срочные сборы в родительских чатах. Именно поэтому в защите абонентов от мошенников МТС использует комплексный подход: защиту от нежелательных звонков и фильтрацию опасного контента с помощью искусственного интеллекта», – сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

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