Чаще всего мошенники звонят пермским детям в 10 утра по четвергам

МТС и компания Positive Technologies представили совместное исследование, посвященное безопасности детей и родителей в телефонных звонках и интернете в период перед 1 сентября. Каждое десятое нападение на пермскую семью через ребенка заканчивается попыткой оформить кредит на родителей. При этом 43% атак на несовершеннолетних в Прикамье начинаются с телефонного звонка — и чаще всего это происходит в четверг в 10:00, когда дети остаются без присмотра взрослых. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Мошенники все чаще используют при общении с детьми те же легенды, что и при атаках на взрослых. При звонках несовершеннолетним в Пермском крае злоумышленники чаще всего представляются сотрудниками операторов связи (34%), государственных органов (15%), а также предлагают инвестиции и дополнительный доход (8%), звонят от имени почты и маркетплейсов (7%) или коммунальных услуг (7%). Эти пять сценариев покрывают почти две трети всех выявленных телефонных схем обмана.

Наиболее уязвимая возрастная группа — дети 11–14 лет: на них приходится 42% зафиксированных случаев. Доля подростков 15–17 лет — 36%, детей 6–10 лет — 20%.

Главный метод воздействия на детей — игровой: в 36% случаев злоумышленники заманивают бесплатной валютой или редкими онлайн-предметами, чтобы получить доступ к родительским платежным данным. Еще 27% строятся на желании ребенка «спасти родителей», 18% — «спасти себя», 7% — на предложениях нелегального заработка. При этом ребенок часто становится не конечной целью злоумышленников, а способом добраться до всей семьи: через него мошенники пытаются получить доступ к банковской карте, аккаунтам и другим данным. Для подростков отдельным риском становится дропперство — предложения «легкой подработки», которые на деле сводятся к просьбе предоставить карту, принять и перевести чужие деньги за процент.

Перед началом учебного года злоумышленники не столько придумывают новые схемы, сколько адаптируют старые под школьную повестку: фишинг маскируют под электронные дневники, фейковые магазины — под распродажи школьных товаров, а мошеннические сообщения — под сборы, выплаты, кружки и репетиторов. В зоне риска оказываются не только дети, но и их родители. Этим пользуются мошенники, используя привычные ситуации для совершения атак. Злоумышленники создают фишинговые магазины школьных товаров, поддельные страницы электронных дневников, рассылают сообщения о несуществующих выплатах к 1 сентября, имитируют сборы в родительских чатах, а также предлагают записать ребенка в фейковые кружки, секции или к репетиторам с предоплатой. Расчет строится в том числе на высокой нагрузке на семьи: на фоне множества обычных задач мошенническую просьбу перевести деньги или подтвердить данные легче принять за настоящую.

«Для Пермского края, где многие семьи живут в удаленных территориях и активно пользуются цифровыми сервисами, вопрос защиты детей в сети стоит особенно остро. Современные мошеннические схемы все чаще становятся многоступенчатыми: звонок может быть только первым этапом атаки, после которого ребенка переводят в мессенджер, предлагают перейти по ссылке или продолжить взаимодействие на поддельном сайте. Поэтому защищать только один канал уже недостаточно — нужен комплексный подход. В наших продуктах мы используем умный ИИ-фильтр, который помогает автоматически выявлять и блокировать опасный контент. Таким образом мы создаем единый контур безопасности, сохраняя спокойствие как ребенка, так и его родителей», – сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.