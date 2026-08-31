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BI.Zone поможет банкам безопасно подключиться к платформе цифрового рубля

Компания BI.Zone предоставляет комплекс услуг по подготовке кредитных организаций к работе с платформой цифрового рубля. Эксперты помогут обеспечить соответствие ИТ-инфраструктуры новым требованиям Банка России и минимизировать риски, связанные с возможной приостановкой доступа к платформе. Об этом CNews сообщил представитель BI.Zone.

Согласно 248-ФЗ массовое внедрение цифрового рубля начнется 1 сентября 2026 г. Первыми проводить операции с цифровой формой национальной валюты должны будут крупнейшие банки. С 1 сентября 2027 г. это требование распространится на все банки с универсальной лицензией, а с 1 сентября 2028 — с базовой.

Для подготовки к работе с цифровым рублем BI.Zone предлагает следующие услуги:

Аудит готовности: анализ ИТ-архитектуры, выявление несоответствий нормативным требованиям и формирование плана мероприятий по устранению недостатков.

Разработка документации: подготовка внутренних документов, регламентирующих обработку данных и внедрение средств защиты.

Внедрение систем защиты: проектирование и настройка технических мер защиты в соответствии с ГОСТ Р 57580.1-2017 и требованиями Банка России.

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Независимая оценка: проведение обязательной периодической проверки на соответствие требованиям по защите информации.

Андрей Быков, руководитель BI.Zone GRC, сказал: «Подключение к платформе цифрового рубля требует не только интеграции наших услуг с IT-системами компании, но и комплексного подхода к защите периметра: от внедрения мер из ГОСТ Р 57580.1-2017 до разработки внутренней документации и прохождения независимой оценки. Участники обязаны обеспечить защиту электронных сообщений, данных идентификации пользователей и сведений об операциях. BI.Zone помогает объединить эти задачи в единый проект для безопасной промышленной эксплуатации внедренного решения».

Подготовка к внедрению актуальна уже сейчас: изменения затрагивают архитектуру систем, процессы дистанционного банковского обслуживания и управление криптографией. Своевременный аудит позволяет устранить несоответствия до завершения технологического подключения и избежать блокировки доступа к платформе цифрового рубля.

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