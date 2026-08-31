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Bi.Zone AntiFraud прогнозирует рост мошенничества на 25% в связи с выходом новых моделей iPhone

По данным Bi.Zone AntiFraud, число мошеннических кейсов вокруг выхода iPhone 17 в три раза превысило показатели, относящиеся к iPhone 16. В 2026 г. количество таких схем, по прогнозу, может увеличиться еще на 25–27%. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Ажиотаж вокруг предзаказов

Одним из основных сценариев могут стать фальшивые предзаказы. Злоумышленники создают объявления и сайты с предложением заранее приобрести новую модель, обещая гарантированную поставку в числе первых. Для убедительности копируют дизайн известных магазинов и маркетплейсов. Чтобы подтолкнуть покупателя быстро принять решение, мошенники могут сообщать, что количество доступных устройств или время на оформление предзаказа ограничено.

Жертву просят внести полную или частичную предоплату. Потом продавец перестает выходить на связь или переносит сроки поставки. Злоумышленники также могут завышать стоимость товара в несколько раз относительно реальной стоимости устройства, объясняя это дефицитом, гарантированной поставкой или эксклюзивным доступом к новинке.

Алексей Лужнов, руководитель Bi.Zone AntiFraud: «С выходом новых моделей iPhone мошенники используют ажиотаж и желание пользователей приобрести устройство раньше всех. В первую очередь стоит внимательно относиться к предзаказам с полной предоплатой и предложениям, условия которых заметно отличаются от рыночных. За последние годы покупатели привыкли приобретать технику через разные площадки, поэтому сам по себе незнакомый сайт не всегда вызывает настороженность. Также злоумышленники используют методы, основанные на социальной инженерии: торопят с оформлением предзаказа, ссылаются на дефицит устройств или обещают гарантированную поставку. Поэтому перед оплатой важно проверить продавца, домен и условия покупки».

Рост числа мошеннических сайтов

По данным Bi.Zone Digital Risk Protection, в связи с выходом новых моделей iPhone может увеличиться количество мошеннических ресурсов, имитирующих сайты магазинов, маркетплейсов и сервисов доставки. Злоумышленники используют похожий дизайн и доменные имена, чтобы пользователь не заметил подмену и перешел на поддельную страницу. С помощью таких сайтов мошенники крадут платежные данные и учетные записи.

Как защититься

Перед оформлением предзаказа стоит открыть официальный сайт магазина и проверить URL страницы, условия покупки и способы оплаты. Не следует переходить к оплате по ссылкам из писем, сообщений или рекламных объявлений, особенно если предложение ограничено по времени.

Если сообщение касается уже оформленного заказа или доставки, информацию лучше проверить непосредственно в приложении или личном кабинете соответствующего сервиса. Даже если письмо выглядит как настоящее уведомление известной компании, это не гарантирует безопасность дальнейших действий: мошенники могут использовать настоящие автоматические уведомления сервисов в составе своих схем.

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