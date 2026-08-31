«Агросила» расширяет автоматизацию мясопереработки и цифровой контроль качества

Холдинг «Агросила» продолжает модернизацию мясоперерабатывающих производств, внедряя решения для автоматизации технологических операций, цифровой прослеживаемости и контроля качества. Предприятия выпускают ассортимент мясной продукции, в том числе под собственными брендами «Агросила» и «Важная Цыпа». Об этом CNews сообщили представители АО «Агросила».

В 2026 г. на предприятиях холдинга внедрены новые технологические решения для упаковки варено-копченых изделий и охлажденных полуфабрикатов. Автоматизация позволяет повысить точность операций, сократить долю ручного труда и обеспечить стабильность производственных процессов при увеличении объемов выпуска.

Одним из ключевых проектов этого года стало внедрение системы обязательной маркировки «Честный знак». Для работы с ней предприятия адаптируют производственные и учетные процессы: интегрируют необходимое оборудование с информационными системами, настраивают нанесение и считывание кодов маркировки, а также передачу данных в государственную информационную систему.

«Честный знак» интегрируется в действующую систему прослеживаемости продукции. Каждая потребительская упаковка, короб и паллета получают необходимую идентификацию, а сканирование кодов на этапах производства, хранения и отгрузки позволяет контролировать движение партий и повышать точность производственного и складского учета.

Параллельно развивается цифровая система управления производством. Производственные и учетные данные объединены в едином информационном контуре — от поступления сырья до выпуска и отгрузки готовой продукции. Система позволяет получать аналитику по отдельным участкам, контролировать ключевые показатели и оперативно реагировать на отклонения в технологических процессах.

Цифровые инструменты дополняют многоуровневую систему контроля качества и безопасности пищевой продукции. Она включает входной контроль сырья, электронные ветеринарные сопроводительные документы в системе «Меркурий», лабораторные исследования и мониторинг температурных режимов при производстве, хранении и транспортировке. На критических этапах используются автоматические датчики, металлодетекторы и рентген-контроль.

Для продукции стандарта «Халяль» дополнительно соблюдаются специальные требования к сырью и организации производственных процессов, а соответствие установленным требованиям подтверждается независимыми аудитами.

Следующий этап автоматизации запланирован на 2027 г. В инвестиционную программу планируется включить приобретение робота-упаковщика для автоматической укладки колбасных изделий и оборудования для упаковки продукции в нарезке. Новые решения позволят повысить производительность линий, оптимизировать операционные затраты и сократить объем ручных операций.