6 из 10 работающих родителей придут на школьные линейки своих детей 1 сентября

Ради посещения школьных линеек 1 сентября родители чаще договариваются об укороченном дне, а не о полноценном выходном, отпуске или отгуле. В опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob участвовали 1,6 тыс. трудоустроенных родителей школьников, а также представители 500 компаний из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Выходной день, отгул или отпуск на 1 сентября запланировали 33% работающих родителей школьников (36% матерей и 31% отцов). Еще 28% рассчитывают отпроситься на полдня. Таким образом, побывать на торжественной части намерен 61% работающих родителей.

Каковы корпоративные практики? Официальный выходной 1 сентября родителям и опекунам школьников предоставляют 15% компаний, еще 19% отпускают сотрудников по устной договоренности. Большинство работодателей (52%) говорит, что послаблений в этот день никому не делает.

Подарки детям сотрудников к 1 сентября остаются нечастой практикой: всем школьникам их вручают 3% компаний, только первоклассникам — 12%.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 377. Время проведения: 11—25 августа 2026 г. Исследуемая совокупность: родители школьников, имеющие постоянную работу. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов.