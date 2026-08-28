Жители новых домов в Красноярске получили доступ к платформе «Ростелеком Ключ»

«Ростелеком» подключил цифровую систему домофонии в новых жилых комплексах Красноярска — «Мичурино» и «Аэро». Теперь жильцы могут открывать двери подъездов со смартфона, получать видеозвонки с домофона, просматривать записи с камер и использовать временные коды для гостей. Об этом CNews сообщил представитель «Ростелекома».

Компания внедрила сервис еще на этапе строительства многоэтажных домов, проложив собственные оптические сети. Это позволило заранее подготовить надежную телекоммуникационную инфраструктуру, на базе которой можно подключать дополнительные технологические решения.

Наталья Баженова, директор массового сегмента Красноярского филиала «Ростелекома», сказала: «Домофоны входят в экосистему онлайн-платформы «Ростелеком Ключ», объединяющей множество сервисов для дома и придомовой территории: например, умные шлагбаумы, облачное видеонаблюдение, телеметрию с автоматической передачей показаний счетчиков в ресурсоснабжающие организации. Пользоваться этим просто — через мобильное приложение».

Всего в Красноярске установлено около 400 комплектов умной домофонии «Ростелеком Ключ». Сервис удобен не только жильцам, но также застройщикам и управляющим компаниям. Он позволяет сокращать затраты на создание классической проводной домофонной сети в подъездах и, соответственно, упрощать эксплуатацию и обслуживание этой системы.

Андрей Суздалев, заместитель генерального директора по производству строительной компании «Ментал-Плюс», сказал: «Для нас было важно, чтобы жильцы „Аэро“ получили не просто квартиры, а современную и безопасную среду проживания. Внедрение цифровой домофонии помогло сделать наши новостройки более технологичными и привлекательными для покупателей».