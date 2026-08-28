Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«ВКонтакте» обновила мобильную веб-версию: ключевые возможности приложения стали доступны в браузере

Мобильная версия «ВКонтакте» получила обновленную навигацию, новый вид ленты и дополнительные инструменты для публикации контента. В браузере без установки приложения представлены все ключевые возможности «ВКонтакте»: от просмотра ленты и роликов до общения и публикации контента. Об этом CNews сообщили представители VK.

Основные разделы, включая клипы, поиск, мессенджер и ленту, доступны в одно нажатие из нижнего меню. В ленте появились новые форматы контента, в отдельном разделе — «Поиск» с персональными рекомендациями по интересам. Полноэкранный просмотр роликов получил привычный интерфейс приложения. В историях появилась возможность делиться разными типами контента — клипами, фотографиями и постами.

Для доступа к мобильной версии достаточно открыть ссылку m.vk.ru в браузере на смартфоне или планшете.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Корпоративная связь как инструмент продаж: почему бизнесу уже недостаточно просто минут и гигабайтов

Российский суд заставил продать оперативную память по фантастически низкой цене

От хаоса к порядку: преимущества интегрированных платформ управления ИТ-инфраструктурой

Создатели ChatGPT, Claude, Gemini и еще 100 компаний призвали человечество лучше защищаться от ИИ

Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком

2ГИС и Сбербанк готовят «карту штрафов». Водителям будут показывать камеры, которые строго штрафуют

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще