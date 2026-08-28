В бархатный сезон россияне едут за впечатлениями: спрос на направления для активного отдыха вырос до 35%

Для отдыха в бархатный сезон россияне стали чаще выбирать поездки на природу: на направления Дальнего востока, Кавказа, Карелии, Байкала и Алтая приходится почти каждое шестое бронирование отелей и апартаментов в России (15%). Многие из этих направлений показали рост спроса до 35% относительно 2025 г. Об этом сообщают сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» и авиакомпания «Аэрофлот» по итогам анализа спроса россиян на путешествия в сентябре–октябре 2026 г. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Островок».

В целом, по данным «Островка», на российские направления приходится две трети всех бронирований (65%) на сентябрь–октябрь. При этом внутри страны спрос становится более разнообразным: наряду с традиционно популярными курортами юга россияне чаще выбирают поездки в горы, к озерам, на север и Дальний Восток. Наиболее заметный рост фиксируется на Дальнем Востоке и в Сибири: в Приморском крае количество бронирований увеличилось на 35%, в Хабаровском крае — на 22%, в Камчатском крае — на 20%, в Иркутской области — на 18%. Растет и интерес к Кавказу: в Северной Осетии — на 27%, в Карачаево-Черкесии — на 10%, а также в Карелии — на 18%.

Тенденцию подтверждают и данные «Аэрофлота». Наиболее заметно вырос спрос на перелеты по маршрутам, связывающим крупные города с регионами для природного и активного отдыха (с учётом рейсов дочерней авиакомпании «Россия»): Санкт-Петербург–Архангельск — на 92% год к году, Москва–Иркутск — на 25%, Москва–Мурманск — на 9%. При этом Москва–Владивосток входит в тройку самых востребованных внутренних маршрутов на бархатный сезон наряду с направлениями Москва–Калининград и Москва–Сочи.

«Мы видим, что в этот бархатный сезон туристы все чаще рассматривают поездки по России не только как возможность продлить летний отдых, но и как время для путешествий на природу, походов, прогулок и знакомства с регионами. На структуру спроса в том числе влияет ситуация с отдыхом на юге: часть туристов, которые традиционно выбирали Краснодарский край, в этом году обращает внимание на альтернативные направления — Кавказ, Карелию, Сибирь и Дальний Восток. Начало осени хорошо подходит для такого формата благодаря более комфортной погоде и возможности проводить больше времени на открытом воздухе», — сказала Ирина Козлова, управляющий директор сервиса «Островок».

Среди других внутрироссийских направлений рост показывают и некоторые крупные туристические центры: спрос на отели и апартаменты в Смоленске и Екатеринбурге увеличился в полтора раза, в Москве и Новосибирске — треть, в Санкт-Петербурге — на четверть, Нижнем Новгороде — на 20%. Повышенный интерес наблюдается и к городам для поездок выходного дня: в Выборге и Костроме рост в полтора раза, во Владимире и Ярославле — на 40%, в Пскове — на 35%, в Великом Новгороде и Суздале — на 25%, в Сергиевом Посаде — на 15%.

По данным «Островка», в целом в топ-10 самых популярных российских направлений по числу бронирований на бархатный сезон входят Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Калининград, Казань, Владивосток, Нижний Новгород, Зеленоградск, Кисловодск и Сириус.

Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах в России на сентябрь–октябрь 2026 г. составляет 5,7 тыс. руб. и остается на уровне 2025 г.



