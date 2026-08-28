Снова в школу: в «Сбербанк Онлайн» появилась витрина школьных товаров и сервисов для родителей

Ко Дню знаний Сбербанк запустил в мобильном приложении специальную витрину для родителей школьников и студентов. Она объединила предложения сервисов Сбербанка и его партнеров, которые пригодятся при подготовке к школе и в течение учебного года. Здесь же собрана информация о дополнительных занятиях, медицинских справках и образовательном кредите. Найти витрину «Снова в школу» можно в разделе «Для жизни» приложения «Сбербанк Онлайн». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Подготовиться к школе помогут подборки канцтоваров и одежды от «Мегамаркета» и сервиса доставки «Купер», а перекусы между кружками и секциями можно заказать в Самокате. На витрине также собраны предложения для дополнительного образования: онлайн-курсы, занятия с репетиторами и программы подготовки к экзаменам от «Фоксфорда» и «Алгоритмики».

«Фоксфорд» предлагает скидки до 45% на отдельные образовательные программы — подготовку к ОГЭ и ЕГЭ, занятия с репетиторами, изучение иностранных языков и домашнюю школу. На ИТ-курсы «Фоксфорда» и «Алгоритмики» действуют скидки до 35%. Родители могут подобрать ребенку программу по возрасту и интересам — от компьютерной грамотности и визуального программирования до Python, создания игр, сайтов и графического дизайна. Кроме этого, к началу учебного года «Фоксфорд» и «Алгоритмика» совместно со Сбербанком запустили бесплатный курс c «ГигаЧатом» по работе с искусственным интеллектом для учеников 5–11 классов. Школьники научатся использовать нейросети в учебе и творчестве: составлять промпты, разбирать сложные темы, искать информацию, создавать сайты и собственных ИИ-ассистентов. Для взрослых «Нетология» подготовила бесплатный марафон по работе с ГигаЧатом в повседневных задачах.

Отдельная часть витрины посвящена отдыху после занятий и совместному досугу. Для школьного кинопоказа собраны фильмы по возрасту, которые можно посмотреть с друзьями и одноклассниками, в том числе «Ритмы мечты» и «Лед-3». На Afisha.ru родители могут выбрать спектакли, мультфильмы и шоу для всей семьи или класса — например, «Русалочку», «Малахитовую шкатулку» и «Лунтик. Обратная сторона Луны». Онлайн-кинотеатр Okko и музыкальный сервис Звук дополнили подборку образовательным и развлекательным контентом для школьников, а для занятий дома и отдыха пользователи могут приобрести интеллектуальную колонку Сбербанка. Студенты могут воспользоваться предложением от «Ситидрайва» — в сервисе доступна скидка до 50% на две поездки, до 250 руб.

Отдельный блок витрины посвящен семейным сервисам. «Друзья на карте» помогает родителям бесплатно видеть местоположение ребенка, заряд его телефона и маршруты за день. Можно также настроить уведомления и узнавать, когда ребенок пришел домой или добрался до школы либо секции.

Здесь же представлены предложения по детской «СберКарте» и совместному платежному счету. До конца сентября 2026 г. за покупки в категориях «Одежда и обувь», «Книги» и «Канцелярские товары» по детской «СберКарте» можно вернуть до 50% бонусами «Спасибо». Если карта у ребенка уже есть, родителям достаточно открыть совместный платежный счет или предоставить доступ к действующему счету супругу либо супруге — кешбэк начнет начисляться автоматически. Если карты еще нет, ее можно бесплатно оформить ребенку от 6 до 13 лет в «Сбербанк Онлайн» или отделении банка. До конца сентября 2026 г. семья может получить до 4000 бонусов «Спасибо».