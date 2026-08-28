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Региональная страховая медицинская компания запустила для всех граждан бесплатный ИИ-сервис по вопросам ОМС

Страховая медицинская организация ООО МСО «Панацея» объявляет о запуске полноценного ИИ-ассистента «ПанацеяИИ» на базе большой языковой модели (LLM), предоставляющего бесплатную консультационную поддержку по всем вопросам обязательного медицинского страхования. Сервис доступен на официальном сайте компании для каждого гражданина России без регистрации, авторизации и наличия полиса данной организации.

Интеграция искусственного интеллекта - это не просто технологический прорыв, а масштабная социальная инновация, открывающая равный доступ к информации в сфере ОМС для каждого гражданина.

Суть проекта

В отличие от существующих на страховом рынке скриптовых чат-ботов, способных отвечать лишь на ограниченный набор заранее запрограммированных вопросов, новый ИИ-ассистент - «ПанацеяИИ» представляет собой интеллектуальную систему на основе нейросети, на базе генеративной языковой модели, специально дообученной на наиболее часто встречаемых вопросах по ОМС и необходимых нормативных документах, в том числе с помощью оригинального программного обеспечения, разработанного в МСО «Панацея». После дообучения работа нейросети была протестирована экспертами.

Это позволяет обеспечивать формирование ответов исключительно на основе верифицированных источников: федерального законодательства и нормативно-правовых актов в сфере обязательного медицинского страхования в России, приказов Минздрава России, базовой программы ОМС и территориальной программы государственных гарантий Ростовской области. «ПанацеяИИ» понимает сложные запросы, учитывает контекст диалога, объясняет законы и разъясняет сложные юридические и медицинские термины простым языком. Любой гражданин России может в любое время суток задать вопрос о своих правах по ОМС и получить обоснованный ссылками ответ за несколько секунд.

Социальная значимость

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более 60% россиян не знают полного перечня медицинских услуг, доступных им по полису ОМС. «ПанацеяИИ содержит все то, что сегодня актуально и важно для гражданина, который застрахован по обязательному медицинскому страхованию, получает медицинскую помощь и мы вместе с «ПанацеяИИ» должны защищать его интересы, — сказал директор ООО МСО «Панацея», доктор медицинских наук, профессор Владимир Эстрин. — «ПанацеяИИ» будет оказывать неоценимую помощь нашим гражданам».

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Ключевые возможности «ПанацеяИИ»: разъяснение прав застрахованных лиц в системе ОМС; консультирование по перечню бесплатных медицинских услуг и диагностических процедур; пошаговые инструкции по оформлению, замене и восстановлению полиса ОМС; помощь в выборе и замене страховой медицинской организации или поликлиники; разъяснение порядка получения высокотехнологичной медицинской помощи и квот; алгоритм действий при отказе в оказании медицинской помощи; информирование о территориальных особенностях программы ОМС в Ростовской области.

В случае, если вопрос выходит за рамки справочного информирования или требует индивидуального решения, система автоматически предлагает бесшовный переход на страхового представителя компании.

Защита данных и безопасность

«ПанацеяИИ» работает в защищенном контуре на территории России. Система не требует от пользователя ввода персональных данных, номера полиса или паспортных сведений для получения консультации. Обработка данных осуществляется в строгом соответствии с Федеральным законом152-ФЗ «О персональных данных».

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