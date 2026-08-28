НГУ и «ХайТэк» запустят совместные проекты на ускорителях LinQ

Новосибирский государственный университет (НГУ) и российский производитель ускорителей ИИ «ХайТэк» подписали соглашение о сотрудничестве. Ключевая цель партнерства — совместная разработка и внедрение технологий искусственного интеллекта с использованием отечественных аппаратных ускорителей LinQ. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

Университет и компания откроют друг другу доступ к своим ресурсам — научным наработкам, оборудованию и высококлассным специалистам. Работа пойдет сразу в нескольких направлениях.

Ученые университета вместе с инженерами «ХайТэк» займутся адаптацией созданной в Исследовательском центре искусственного интеллекта (ЦИИ) НГУ платформы «СИГМА» — фреймворка для разработки цифровых двойников умных городов.

«Сотрудничество с «ХайТэк» устроено по принципу симбиоза: коллеги предоставляют отечественное «ИИ-железо» и инфраструктуру LinQ, а мы — программное обеспечение, адаптированное под это оборудование. В результате наука получает полигон для испытаний на российском оборудовании, а индустрия — готовые оптимизированные и доверенные решения, а также кадры, способные их создавать и поддерживать», — сказал ректор НГУ член-корреспондент РАН Дмитрий Пышный.

Он также добавил, что использование отечественного оборудования для управления критической инфраструктурой, к которой относятся и объекты городского хозяйства, является одним из требований для их безопасного использования. Таким образом, благодаря соглашению университет получает возможность перейти к внедрению этой разработки ученых НГУ в реальный сектор экономики.

Сотрудничество является взаимовыгодным для обеих сторон.

«Партнерство с НГУ дает нам возможность получить настоящую научную экспертизу для развития разработок LinQ. Создавать конкурентоспособную отечественную ИИ-инфраструктуру нельзя в одиночку: нужны и производственные мощности, и глубокое понимание математики, стоящей за современными ИИ-моделями», — отметил заместитель генерального директора «ХайТэк» Александр Ляпидевский.

В рамках соглашения предполагается также использование другого продукта ЦИИ НГУ — фреймворка «КАППА» для тестирования поддерживаемых российским оборудованием нейросетей. Это позволит подтвердить соответствие их работы необходимым параметрам, что открывает более широкие возможности для применения оборудования компании с установленным сторонним софтом, в том числе на рынке госзаказов.

В перспективе развития сотрудничества, компания «ХайТэк» рассматривает возможность стать индустриальным партнером ЦИИ НГУ.

Кроме того, как отмечают в компании, именно через такие совместные проекты формируется кадровый резерв — специалисты, которые изначально учатся работать на российском ИИ-оборудовании и в дальнейшем смогут развивать технологический суверенитет страны. Это долгосрочная инвестиция и в технологии, и в людей.