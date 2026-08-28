Разделы

Цифровизация
|

НГУ и «ХайТэк» запустят совместные проекты на ускорителях LinQ

Новосибирский государственный университет (НГУ) и российский производитель ускорителей ИИ «ХайТэк» подписали соглашение о сотрудничестве. Ключевая цель партнерства — совместная разработка и внедрение технологий искусственного интеллекта с использованием отечественных аппаратных ускорителей LinQ. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

Университет и компания откроют друг другу доступ к своим ресурсам — научным наработкам, оборудованию и высококлассным специалистам. Работа пойдет сразу в нескольких направлениях.

Ученые университета вместе с инженерами «ХайТэк» займутся адаптацией созданной в Исследовательском центре искусственного интеллекта (ЦИИ) НГУ платформы «СИГМА» — фреймворка для разработки цифровых двойников умных городов.

«Сотрудничество с «ХайТэк» устроено по принципу симбиоза: коллеги предоставляют отечественное «ИИ-железо» и инфраструктуру LinQ, а мы — программное обеспечение, адаптированное под это оборудование. В результате наука получает полигон для испытаний на российском оборудовании, а индустрия — готовые оптимизированные и доверенные решения, а также кадры, способные их создавать и поддерживать», — сказал ректор НГУ член-корреспондент РАН Дмитрий Пышный.

Он также добавил, что использование отечественного оборудования для управления критической инфраструктурой, к которой относятся и объекты городского хозяйства, является одним из требований для их безопасного использования. Таким образом, благодаря соглашению университет получает возможность перейти к внедрению этой разработки ученых НГУ в реальный сектор экономики.

Сотрудничество является взаимовыгодным для обеих сторон.

Защищенное облако для ГИС/ИСПДн: ускоренный путь к аттестации без затрат на собственный ЦОД
Защищенное облако для ГИС/ИСПДн: ускоренный путь к аттестации без затрат на собственный ЦОД безопасность

«Партнерство с НГУ дает нам возможность получить настоящую научную экспертизу для развития разработок LinQ. Создавать конкурентоспособную отечественную ИИ-инфраструктуру нельзя в одиночку: нужны и производственные мощности, и глубокое понимание математики, стоящей за современными ИИ-моделями», — отметил заместитель генерального директора «ХайТэк» Александр Ляпидевский.

В рамках соглашения предполагается также использование другого продукта ЦИИ НГУ — фреймворка «КАППА» для тестирования поддерживаемых российским оборудованием нейросетей. Это позволит подтвердить соответствие их работы необходимым параметрам, что открывает более широкие возможности для применения оборудования компании с установленным сторонним софтом, в том числе на рынке госзаказов.

В перспективе развития сотрудничества, компания «ХайТэк» рассматривает возможность стать индустриальным партнером ЦИИ НГУ.

Кроме того, как отмечают в компании, именно через такие совместные проекты формируется кадровый резерв — специалисты, которые изначально учатся работать на российском ИИ-оборудовании и в дальнейшем смогут развивать технологический суверенитет страны. Это долгосрочная инвестиция и в технологии, и в людей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Защищенное облако для ГИС/ИСПДн: ускоренный путь к аттестации без затрат на собственный ЦОД

2ГИС и Сбербанк готовят «карту штрафов». Водителям будут показывать камеры, которые строго штрафуют

Как совместить интересы бизнеса, ИТ и сотрудников при выборе корпоративного приложения

Конференция CNews «HR Tech 2026: архитектура интеллектуального управления» состоится 6 октября

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании

В море вышел первый полностью российский тяжелый подводный беспилотник

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще