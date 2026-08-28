МТС запускает оплату цифровым рублём для жителей Прикамья

МТС сообщает о расширении возможностей сервиса приема платежей «МТС Pay». С 1 сентября 2026 г. пермяки смогут оплачивать товары и услуги цифровым рублём в мобильном приложении «Мой МТС» и интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Цифровой рубль – новая форма национальной валюты, которая эквивалентна обычному рублю. Счет цифрового рубля открывается на платформе Банка России, и клиент может управлять им через приложение банка, который подключен к платформе. Цифровой рубль выпускается и защищается Банком России.

Оплата цифровым рублем будет распространяться на все сервисы, где интегрирован модуль «МТС Pay». Возможность не привязана к отдельным категориям товаров и услуг. С 1 сентября 2026 г. абоненты смогут оплачивать услуги и товары цифровым рублём в приложении «Мой МТС» и интернет-магазине МТС.

Оплата покупок цифровыми рублями схожа по механике проведению операций с помощью сервиса быстрых платежей (СБП). Если у пользователя есть счет цифрового рубля, ему нужно выбрать на экране оплаты «Цифровой рубль», выбрать банк и провести оплату.

«Для жителей Пермского края оплата цифровым рублем в наших сервисах — еще один шаг к тому, чтобы у каждого был выбор удобных и безопасных способов расчётов в привычных цифровых сценариях. Особенно это актуально для тех, кто активно пользуется мобильными сервисами и интернет-покупками. При этом для наших партнеров подключение нового способа оплаты не потребует дополнительных затрат и изменения платежной инфраструктуры — всё работает через уже встроенный модуль МТС Pay», – сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.