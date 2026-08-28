Разделы

Цифровизация
|

МТС запускает оплату цифровым рублём для жителей Прикамья

МТС сообщает о расширении возможностей сервиса приема платежей «МТС Pay». С 1 сентября 2026 г. пермяки смогут оплачивать товары и услуги цифровым рублём в мобильном приложении «Мой МТС» и интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Цифровой рубль – новая форма национальной валюты, которая эквивалентна обычному рублю. Счет цифрового рубля открывается на платформе Банка России, и клиент может управлять им через приложение банка, который подключен к платформе. Цифровой рубль выпускается и защищается Банком России.

Оплата цифровым рублем будет распространяться на все сервисы, где интегрирован модуль «МТС Pay». Возможность не привязана к отдельным категориям товаров и услуг. С 1 сентября 2026 г. абоненты смогут оплачивать услуги и товары цифровым рублём в приложении «Мой МТС» и интернет-магазине МТС.

До 3 000 сборок в день: как Kafka превращается из базовой версии в промышленную платформу
До 3 000 сборок в день: как Kafka превращается из базовой версии в промышленную платформу Цифровизация

Оплата покупок цифровыми рублями схожа по механике проведению операций с помощью сервиса быстрых платежей (СБП). Если у пользователя есть счет цифрового рубля, ему нужно выбрать на экране оплаты «Цифровой рубль», выбрать банк и провести оплату.

«Для жителей Пермского края оплата цифровым рублем в наших сервисах — еще один шаг к тому, чтобы у каждого был выбор удобных и безопасных способов расчётов в привычных цифровых сценариях. Особенно это актуально для тех, кто активно пользуется мобильными сервисами и интернет-покупками. При этом для наших партнеров подключение нового способа оплаты не потребует дополнительных затрат и изменения платежной инфраструктуры — всё работает через уже встроенный модуль МТС Pay», – сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

До 3 000 сборок в день: как Kafka превращается из базовой версии в промышленную платформу

2ГИС и Сбербанк готовят «карту штрафов». Водителям будут показывать камеры, которые строго штрафуют

Единая HR-платформа: как объединить систему обучения, адаптацию, оценку и бизнес-результаты

Конференция CNews «HR Tech 2026: архитектура интеллектуального управления» состоится 6 октября

Как система антифрод помогает операторам соответствовать новым требованиям закона

В море вышел первый полностью российский тяжелый подводный беспилотник

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще