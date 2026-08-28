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Каждый второй россиянин сталкивался с киберугрозами

Кибератаки уже затронули более половины россиян: 34% рассказали, что их аккаунты в сети взламывали, а 19% — даже фиксировали случаи утечки своих данных. Такие результаты получила «СберСтрахование» в ходе исследования. Чаще всего с подобными ситуациями сталкивались жители Кемерово (71%), Ульяновска, Махачкалы и Новокузнецка (по 67%), а также Иркутска (66%). Об этом CNews сообщили представители «СберСтрахования».

Исследование проводилось в августе 2026 г. Количество респондентов составляет около 7 тыс. человек.

Исследование показало, что на доверие россиян влияет то, как относятся к вопросам кибербезопасности компании, которым они передают информацию о себе. Более половины участников опроса (54%) отметили, что взлом сервиса, утечка данных или длительный сбой в его работе снизят их доверие к бизнесу.

На этом фоне уровень защиты информационных систем становится для россиян одним из значимых факторов при выборе услуг. 67% респондентов отметили, что сведения о защите ИТ-систем компании напрямую влияют на их решение пользоваться ее услугами. Еще 16% обращают на это внимание, только когда речь идет о важных сервисах — финансовых и медицинских, а 12% — если компания запрашивает персональные данные. При этом 62% опрошенных готовы платить больше за товары и услуги, если уверены, что бизнес уделяет повышенное внимание цифровой устойчивости.

Владимир Шилин, исполнительный директор направления корпоративного страхования СберСтрахования: «Наше исследование показывает, что для людей важно не только то, насколько хорошо компания защищена от кибератак, но и то, как она действует, если хакерам все же удалось обойти защиту. 66% россиян считают, что бизнесу необходимо как можно скорее восстановить работу сервисов, 18% ждут усиления защиты информационных систем. Еще 17% хотят, чтобы клиентов оперативно уведомили о произошедшем и объяснили, какие данные могли быть затронуты, а 16% — чтобы компания открыто сообщала об устранении последствий. Полностью исключить риск взлома невозможно, и страхование помогает бизнесу заранее обеспечить ресурсы для оперативного реагирования. Например, СберСтрахование предлагает продукт, в рамках которого оплачивает работу специалистов по информационной безопасности: они помогают быстро локализовать угрозу, восстановить нормальную работу и провести расследование, тем самым обеспечив финансовую устойчивость компании».

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