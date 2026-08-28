FESCO расширяет инженерное и ИT-направление ранней профориентации школьников Владивостока

Транспортная группа FESCO расширяет программу бесплатного обучения школьников актуальным навыкам в детском технопарке «Кванториум» Приморского края. В новом учебном году к действующим образовательным курсам добавятся два дополнительных модуля. Об этом CNews сообщили представители FESCO.

На направлении «FESCO: юный архитектор миров. Программирование с нуля» школьники от 12 до 17 лет изучат основы алгоритмизации и программирования на языках Python и Scratch и освоят разработку игр и интерактивных приложений в среде Godot Engine. Учебные материалы подготовлены с учетом актуальных производственных и бизнес-задач компаний реального сектора экономики Приморского края. Итогом курса станет создание законченного цифрового продукта.

В ходе занятий по программе «Инженерный класс 2.0» юные владивостокцы в возрасте 12-14 лет будут работать в системе автоматизированного проектирования, читать специализированные чертежи, собирать электронные схемы и выполнять базовые операции пайки. Ребята раскроют свои технические способности и смогут сформировать качества, критически важные для инженера-проектировщика: ответственность за расчеты, умение работать в команде и соблюдение профессиональной этики.

«Задача FESCO — помочь школьникам увидеть перспективы современных специальностей и получить первый практический опыт еще до окончания школы. Именно поэтому мы дополняем и развиваем образовательные программы, организованные совместно с «Кванториумом». Они формируют комплексную среду, где каждый подросток может найти направление, соответствующее его интересам и способностям», — отметила директор Департамента по корпоративной социальной ответственности FESCO Вера Яковлева.

Помимо новых направлений, для подростков 13-17 лет доступна профориентационная программа «Школа моряка: твой путь в море вместе с FESCO». Она знакомит с современными технологиями, применимыми в морских перевозках, дает знания о судовождении, учит пользоваться навигационными приборами, средствами связи и другим оборудованием, необходимым для безопасного управления судном. Занятия проводят педагоги с опытом работы в морской отрасли. С этого учебного года выпускники образовательного модуля будут получать дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в МГУ им. Невельского.

Также продолжит работу «Мобильный технопарк» — формат выездных мероприятий, на которых школьники из отдаленных муниципалитетов знакомятся с современными технологиями, логистикой, робототехникой. Весной 2026 г. под такие интенсивы была адаптирована программа «Логистика. FESCO: путь к успеху», в которой приняли участие порядка 550 подростков из Дальнереченска, Лесозаводска и села Спасское.

Инициативы являются частью проекта «FESCO Детям», ориентированного на создание условий для раскрытия талантов и всесторонней поддержки юных жителей Приморского края.