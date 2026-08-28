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До 16 часов разговоров в месяц: названы самые «разговорчивые» регионы России

Несмотря на распространение мессенджеров, жители некоторых регионов России продолжают проводить за телефонными разговорами до 16 часов в месяц, а SMS остаются востребованным каналом связи – в том числе в ситуациях, когда доступ к мобильному интернету ограничен или нестабилен. К такому выводу пришли аналитики платформы управления связью «Экомобайл», изучившие обезличенные данные пользователей мобильной связи за 2024–2026 годы. Об этом CNews сообщили представители «Экомобайл».

Исследование подготовлено на основе обезличенной аналитики использования услуг связи абонентами платформы управления связью «Экомобайл». В анализ вошли показатели потребления голосовой связи и SMS в регионах России за 2024–2026 г. Для оценки использовались средние показатели за указанный период, включая доступные данные за 2026 г.

Где жители России разговаривают по телефону дольше всего

За последние три года самое высокое среднее время голосовых звонков зафиксировано в Калужской области — 950 минут на одного пользователя в месяц, или почти 16 часов разговоров. Далее следуют Вологодская область (739 минут), Костромская область (709 минут) и Улан-Удэ (651 минута) — в этих регионах жители говорят по телефону в среднем 11–12 часов в месяц.

Для сравнения: в Москве средняя продолжительность разговоров составляет 386 минут, или 6,5 часов в месяц на одного пользователя, что почти в 2,5 раза меньше, чем в Калужской области.

Наименьшие значения среднего времени разговоров фиксируются в Туле (52 минуты в месяц на пользователя), Норильске (12 минут) и Карачаево-Черкесской Республике (9 секунд).

Где SMS по-прежнему востребованы

Несмотря на многолетние разговоры о «смерти» SMS как средства общения, в ряде регионов этот формат коммуникации сохраняет свою аудиторию. Аналитики изучили именно исходящие SMS, отправленные абонентами, без учета сервисных сообщений от банков, государственных сервисов и других организаций.

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Наибольшее количество SMS отправляют жители Тюмени — в среднем 9,96 сообщения на пользователя в месяц. В топ-5 также вошли Москва (6,58 сообщения), Ставрополь (3,82) и Ростов-на-Дону (3,80).

В остальных городах и регионах показатели распределены более равномерно и, как правило, находятся в диапазоне 1–3 SMS на пользователя в месяц. В ряде территорий, включая республики Северного Кавказа, значения снижаются до минимальных.

«Мы привыкли считать, что мессенджеры практически полностью вытеснили традиционные сервисы связи. Однако данные показывают более сложную картину. Голосовые звонки по-прежнему остаются важным инструментом общения для миллионов пользователей. SMS также сохраняют свою роль — прежде всего как сервисный канал, но не только. В отдельных регионах они продолжают использоваться как резервный способ связи», — сказал Игорь Жиленко, основатель платформы управления связью «Экомобайл».

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