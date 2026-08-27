В «Автотеке» появились расчеты кузовного ремонта автомобилей из Казахстана и Белоруссии

«Автотека», сервис проверки истории автомобилей (проект Авито), совместно с международной компанией «Аудатэкс» расширила данные в отчетах. Теперь в разделе «Происшествия» могут отображаться расчеты стоимости кузовного ремонта, выполненные на территории Казахстана и Белоруссии, независимо от страны регистрации автомобиля. Об этом CNews сообщили представители «Авито Авто».

В отчетах «Автотеки» появились данные о расчетах стоимости кузовного ремонта, проведенных в Казахстане и Белоруссии. Обновленный функционал поможет потенциальным покупателям получить наиболее полные сведения об истории автомобиля, который эксплуатировался в этих странах или ремонтировался на их территории. Сведения формируются в системе «Аудатэкс» на стадии оценки ущерба страховыми компаниями, дилерами, оценщиками и другими профессиональными участниками авторынка при наступлении страхового случая.

Почему это важно при проверке автомобиля

«Только за семь месяцев 2026 г. в Россию было импортировано почти 7 тыс. легковых авто с пробегом из Белоруссии и больше тысячи — из Казахстана. При этом объем ввоза из Казахстана за год вырос в 2,5 раза», — сказал Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы агентства «Автостат».

По данным «Автотеки», за год доля автомобилей с историей эксплуатации в Казахстане или Белоруссии среди проверяемых в сервисе выросла на 12%. При этом в июле более чем в 36 тыс. запрошенных отчетов содержались сведения, связанные с эксплуатацией автомобилей на территории этих стран.

«На российском вторичном рынке регулярно встречаются автомобили, которые ранее эксплуатировались за рубежом. При этом информация о том, что происходило с ними до ввоза в Россию, может быть ограниченной. Партнерство с «Аудатэкс» позволяет дополнить отчет данными о расчетах профессиональных участников авторынка в Казахстане и Белоруссии: увидеть зафиксированные повреждения и понять, какой объем восстановительных работ предполагался. Для покупателя это еще один источник информации, который помогает лучше подготовиться к осмотру автомобиля и принять более взвешенное решение», — отметил Андрей Тумкин, руководитель направления частных пользователей «Авито Авто».

Чаще всего сведения о том, что автомобиль ранее эксплуатировался в Казахстане, встречаются в отчетах Toyota (32,7% среди всех машин с историей эксплуатации в Казахстане), Lexus (13,7%) и Mercedes-Benz (9%). В топ-5 также вошли Mitsubishi (6,7%) и BMW (4,8%). Информация об эксплуатации в Белоруссии чаще всего фиксируется у представителей европейского автопрома: BMW (30,1%), Mercedes-Benz (9,7%) и Audi (7,8%). Топ-5 замыкают Volkswagen (6,5%) и Toyota (5,2%).

Как новые данные отображаются в «Автотеке»

Сведения от «Аудатэкс» доступны в разделе «Происшествия». Пользователь увидит дату расчета, зафиксированные повреждения, предполагаемый объем ремонта и его примерную стоимость, а также стоимость запчастей. Если стоимость указана в тенге или белорусских рублях, «Автотека» самостоятельно конвертирует ее в российские рубли — по курсу Банка России на дату расчета.

Для обработки данных сервис использует технологии искусственного интеллекта, которые приводят информацию из расчетов к понятному и структурированному виду. Для визуализации повреждений применяется собственная большая языковая модель «Авито A-Vibe». На основе распознанных данных система определяет, какие из 16 частей автомобиля были затронуты, и отмечает их на единой схеме повреждений. Так пользователь может наглядно увидеть, какие элементы автомобиля фигурировали в расчетах кузовного ремонта, и быстрее оценить информацию перед осмотром машины.

База «Аудатэкс» обновляется ежедневно, а новые расчеты появляются в «Автотеке» по мере передачи данных поставщиками.

«Мы сотрудничаем с Автотекой с 2017 г. и постепенно расширяем объем данных, которые доступны пользователям сервиса. Теперь к ним добавились расчеты стоимости кузовного ремонта, сформированные в Казахстане и Белоруссии. В этих странах с решениями «Аудатэкс» работают большинство страховых компаний и их партнеры — станции технического обслуживания и независимые оценщики, поэтому мы располагаем значительным массивом профессиональных калькуляций. Для нас важно, что эта информация становится полезной и будущему владельцу автомобиля — она помогает еще на этапе выбора узнать больше о его прошлом и лучше подготовиться к покупке», — отметил Евгений Комаров, генеральный директор «Аудатэкс».

За время работы «Автотеки» пользователи сформировали более 100 млн отчетов. Сервис объединяет данные более чем 2 тыс. официальных открытых и закрытых источников, чтобы при проверке автомобиля пользователь мог получить больше информации о событиях из его прошлого еще до встречи с продавцом.