Управляющий директор Axenix Алексей Сидоров стал сопредседателем Комитета «Руссофт» по ритейлу и e-commerce

Алексей Сидоров, управляющий директор направления «Розничная торговля» Axenix, избран сопредседателем Комитета Ассоциации «Руссофт» по ритейлу и e-commerce. Вторым руководителем стал Александр Волков, основатель и генеральный директор компании «ГенАйТи». Новых руководителей представили 26 августа 2026 г. на ежемесячном заседании Правления «Руссофт». Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Кандидаты в руководители выдвигались из числа членов Ассоциации «Руссофт». На пост претендовали три кандидата. Все они представили предложения по развитию комитета на ближайшие два года. По итогам открытого голосования Алексей Сидоров и Александр Волков набрали максимальное и при этом равное количество голосов – и были назначены сопредседателями. Накануне официального представления они уже провели встречу с президентом «Руссофт» Валентином Макаровым, а затем — первое заседание комитета, на котором обсудили планы работы.

Алексей Сидоров будет представлять комитет в отраслевом диалоге: взаимодействовать с участниками рынка ритейла и e-commerce, организовывать регулярный сбор информации об их потребностях и «болевых точках». Ему также предстоит систематизировать разрозненные запросы ритейлеров, формулировать на их основе конкретные бизнес-задачи и определять направления для их дальнейшей технической проработки.

Для этого планируется реализация мероприятий в различных форматах, в том числе закрытые встречи с ИТ-директорами и руководителями цифровой трансформации ритейлеров для детальной проработки отраслевых задач; участие и презентация результатов работы комитета и его участников на ключевых отраслевых мероприятиях; вебинары и другие онлайн-форматы для оперативного обмена экспертизой с широким кругом участников рынка и представителей ведомств.

«Комитет не заменяет и не дублирует работу существующих отраслевых ассоциаций и ИТ-кластеров — он создаётся как дополнительная экспертная площадка, где представители ритейла, разработчики и интеграторы могут совместно прорабатывать конкретные технологические задачи. Мы не конкурируем, а дополняем те активности, которые уже есть на рынке, и помогаем им стать более скоординированными», — сказал Алексей Сидоров, управляющий директор направления «Розничная торговля» Axenix, сопредседатель Комитета Ассоциации «Руссофт» по ритейлу и e-commerce.

Алексей Сидоров работает в Axenix (ex-Accenture) с 2005 г. с клиентами в индустрии ритейла и FMCG. С 2016 г. он руководит практикой «Розничная торговля». Алексей возглавлял крупные трансформационные проекты по запуску новых бизнесов, внедрению, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов в российских ритейл-компаниях. Также Алексей основал клуб PRO.Retail Axenix для топ-менеджеров крупнейших российских ритейлеров, ведет подкаст «Двое и Ритейл», выступает организатором и модератором дискуссий о технологиях в розничной торговле.