«Технороб» высвободил половину сотрудников предприятия на опасном участке

Резидент Технопарка «Русклимат ИКСЭл», Лаборатория инноваций «Технороб», внедрил роботизированный комплекс укладки панелей радиаторов на производственном предприятии, сократив штат участка вдвое и обеспечив стабильный выпуск 20 тонн продукции в сутки в круглосуточном режиме. Об этом CNews сообщили представители ООО «Р-Климат».

Операция укладки металлических панелей требовала присутствия 16 человек в смену. Физически тяжелый труд с высокой нагрузкой и травмоопасными факторами создавал опасность текучести кадров, больничных и роста фонда оплаты труда. Такие риски ставили под угрозу ритмичность отгрузок и выполнение объемов производства.

Инженеры «Технороба» разработали комплекс, включающий промышленного робота-манипулятора повышенной грузоподъемности с электромагнитным захватом, автоматизированные рольганги, многоуровневую систему безопасности, включающую ограждения, световые барьеры, блокировки, а также интеллектуальную систему управления.

В результате штат участка сокращен вдвое – до восьми человек. Высвободившиеся сотрудники переведены на другие участки, где их труд требует более высокой квалификации. Обеспечена автономная работа 24/7 без простоев с выходом до 20 тонн продукции в сутки. Прогнозируемый срок окупаемости проекта – три года.