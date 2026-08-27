StarLine обновила приложение для смарт-часов на Wear OS

Компания StarLine, российский разработчик и производитель умного охранно-телематического оборудования, обновила приложение для смарт-часов на Wear OS. Теперь владельцам автомобилей не нужно открывать приложение на часах, чтобы проверить состояние машины: ключевые данные отображаются непосредственно на циферблате. Об этом CNews сообщил представитель StarLine.

На циферблате StarLine можно сразу увидеть уровень заряда аккумулятора автомобиля, статус автозапуска и таймер. Раньше для просмотра этой информации требовалось открыть приложение на часах. При этом само приложение по-прежнему позволяет управлять автомобилем: запускать двигатель, ставить машину на охрану и снимать ее с охраны.

Пользователь может выбрать оформление фирменного циферблата — белый или энергосберегающий черный фон и цвет стрелок. Данные StarLine также можно вывести на другие поддерживаемые циферблаты.

Кроме того, в обновленном приложении появился статус метки авторизации владельца. На экране часов отображается, находится ли метка в зоне обнаружения охранного комплекса. Если элемент питания метки необходимо заменить, приложение предупредит об этом.

Обновление уже доступно для приложения StarLine на Wear OS. Функция отображения статуса метки работает с охранными комплексами на версии программного обеспечения 2.45 и выше.

Таким образом, основные данные об автомобиле теперь можно контролировать буквально одним взглядом на часы – без открытия приложения.