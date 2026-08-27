Разделы

Бизнес Цифровизация
|

«СКБ Контур» и ГК «Компьютеры и сети» объявили о стратегическом партнерстве

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между компанией «СКБ Контур» и ГК «Компьютеры и сети». Сотрудничество направлено на ускорение импортозамещения программного обеспечения и внедрение современных российских цифровых технологий в реальный сектор экономики. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Соглашение подписали директор Восточного макрорегионального центра «СКБ Контур» Надежда Червова и директор ГК «Компьютеры и сети» Григорий Гасенко.

Цель сотрудничества — совместная разработка комплексных продуктов и пилотирование новых ИТ-направлений. Стороны планируют объединить технологическую экспертизу, а также сфокусироваться на продвижении ИТ-решений и развитии клиентского сервиса.

Защищенное облако для ГИС/ИСПДн: ускоренный путь к аттестации без затрат на собственный ЦОД
Защищенное облако для ГИС/ИСПДн: ускоренный путь к аттестации без затрат на собственный ЦОД безопасность

Григорий Гасенко, директор ГК «Компьютеры и сети»: «Для нас стратегическое партнерство – это прежде всего возможность расширить набор решений и услуг, которые мы можем предложить нашим заказчикам. Мы хорошо знаем их ИТ-инфраструктуру и понимаем отраслевую специфику. Контур, в свою очередь, обладает сильной продуктовой экспертизой и широкой экосистемой цифровых сервисов. В рамках соглашения мы планируем совместно развивать предложения для заказчиков, интегрировать решения Контура в реализуемые нами проекты и формировать комплексные сценарии их применения».

Надежда Червова, директор Восточного макрорегионального центра «СКБ Контур»: «Суть нашего соглашения в создании долгосрочного и доверительного альянса в сфере цифровой трансформации. Партнерство построено на принципах честного взаимодействия: мы обмениваемся знаниями, совместно работаем с клиентами и усиливаем друг друга в продвижении. Наша главная задача — ускорить проникновение современных российских технологий в реальный сектор экономики».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Единая HR-платформа: как объединить систему обучения, адаптацию, оценку и бизнес-результаты

Связь 5G появится во всех городах-миллионниках до конца 2027 года

Защищенное облако для ГИС/ИСПДн: ускоренный путь к аттестации без затрат на собственный ЦОД

Россияне разработали БПЛА нового поколения. Он может летать и как самолет, и как вертолет

Как система антифрод помогает операторам соответствовать новым требованиям закона

Доходы МТС от телекома и медиа растут, а от финтеха и рекламы падают

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще