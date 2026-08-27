Разделы

ПО Софт Техника Импортонезависимость
|

СХД Amur на базе ПО Raidix 5 включены в Реестр Минпромторга России

Компании «Амур Системс» и «Рэйдикс» сообщают о включении систем хранения данных Amur Vex и Amur Node в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Проведенное ранее тестирование подтвердило совместимость серверных платформ Amur Terra и Amur Luna с программным обеспечением Raidix 5, что дало возможность создания надежных решений для хранения критически важных данных. Об этом CNews сообщили представители «Рэйдикс».

Amur Vex и Amur Node — это современные программно-аппаратные решения под управлением ПО Raidix 5. В число возможностей ПО входят создание до 10 уровней RAID на основе алгоритмов разработки «Рэйдикс», реализация блочного и файлового доступа, поддержка работы HDD- и SSD-накопителей и ряд других функциональностей, включая технологии упреждающей реконструкции, автоматической сквозной записи и фонового поиска скрытых ошибок.

Архитектура СХД Amur поддерживает как отказоустойчивые двухконтроллерные конфигурации, так и высокоплотные одноконтроллерные конфигурации. Дисковая подсистема вмещает 12, 24, 36 или 60 накопителей с возможностью увеличения объема хранилища через подключение дополнительных полок расширения.

Алексей Казаков, руководитель группы пресейл «Рэйдикс»: «Реестр Минпромторга России пополнился двумя надежными и высокопроизводительными системами на основе российских компонентов. Считаю, что Amur Vex и Amur Node найдут широкое применение и в государственном, и в коммерческом секторах, ведь без надежного и быстрого доступа к растущим объемам данным невозможно представить развитие организации и запуск новых проектов».

Решения ориентированы на построение суверенной инфраструктуры хранения для высоконагруженных приложений, сред виртуализации и работы с большими данными, а могут быть использованы для создания надежных файловых хранилищ и архивов данных. Включение систем в Реестр Минпромторга РФ позволяет использовать обе СХД в рамках программ импортозамещения на государственных предприятиях.

До 3 000 сборок в день: как Kafka превращается из базовой версии в промышленную платформу
До 3 000 сборок в день: как Kafka превращается из базовой версии в промышленную платформу Цифровизация

Денис Горбунов, генеральный директор компании «Амур Системс»: «Наше сотрудничество с "Рэйдикс" набирает обороты: весной этого года мы сообщали о совместном решении для СХД на базе сервера Amur «Терра» (Terra) и ПО Raidix 5. Таким образом, вместе с разработчиком мы расширяем портфель совместимых решений и можем предложить системным интеграторам и заказчикам отечественные системы хранения данных большой емкости для внедрения в ИТ-ландшафт любого масштаба. Уверен, что реестровые конфигурации Amur Vex и Amur Node под управлением ПО Raidix 5 найдут свое место в тендерах и конкурсных процедурах».

СХД Amur Vex и Amur Node под управлением ПО Raidix 5 уже доступны для бюджетирования, тестирования и заказа.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

До 3 000 сборок в день: как Kafka превращается из базовой версии в промышленную платформу

Связь 5G появится во всех городах-миллионниках до конца 2027 года

Корпоративная связь как инструмент продаж: почему бизнесу уже недостаточно просто минут и гигабайтов

«Ростелеком» проговорился о мотивационной платформе для тысяч ИТ-шников, задействованных в блокировках Рунета

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

В России создается «К.У.П.О.Л.» - единая система управления кристальным производством

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще