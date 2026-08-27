СХД Amur на базе ПО Raidix 5 включены в Реестр Минпромторга России

Компании «Амур Системс» и «Рэйдикс» сообщают о включении систем хранения данных Amur Vex и Amur Node в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Проведенное ранее тестирование подтвердило совместимость серверных платформ Amur Terra и Amur Luna с программным обеспечением Raidix 5, что дало возможность создания надежных решений для хранения критически важных данных. Об этом CNews сообщили представители «Рэйдикс».

Amur Vex и Amur Node — это современные программно-аппаратные решения под управлением ПО Raidix 5. В число возможностей ПО входят создание до 10 уровней RAID на основе алгоритмов разработки «Рэйдикс», реализация блочного и файлового доступа, поддержка работы HDD- и SSD-накопителей и ряд других функциональностей, включая технологии упреждающей реконструкции, автоматической сквозной записи и фонового поиска скрытых ошибок.

Архитектура СХД Amur поддерживает как отказоустойчивые двухконтроллерные конфигурации, так и высокоплотные одноконтроллерные конфигурации. Дисковая подсистема вмещает 12, 24, 36 или 60 накопителей с возможностью увеличения объема хранилища через подключение дополнительных полок расширения.

Алексей Казаков, руководитель группы пресейл «Рэйдикс»: «Реестр Минпромторга России пополнился двумя надежными и высокопроизводительными системами на основе российских компонентов. Считаю, что Amur Vex и Amur Node найдут широкое применение и в государственном, и в коммерческом секторах, ведь без надежного и быстрого доступа к растущим объемам данным невозможно представить развитие организации и запуск новых проектов».

Решения ориентированы на построение суверенной инфраструктуры хранения для высоконагруженных приложений, сред виртуализации и работы с большими данными, а могут быть использованы для создания надежных файловых хранилищ и архивов данных. Включение систем в Реестр Минпромторга РФ позволяет использовать обе СХД в рамках программ импортозамещения на государственных предприятиях.

Денис Горбунов, генеральный директор компании «Амур Системс»: «Наше сотрудничество с "Рэйдикс" набирает обороты: весной этого года мы сообщали о совместном решении для СХД на базе сервера Amur «Терра» (Terra) и ПО Raidix 5. Таким образом, вместе с разработчиком мы расширяем портфель совместимых решений и можем предложить системным интеграторам и заказчикам отечественные системы хранения данных большой емкости для внедрения в ИТ-ландшафт любого масштаба. Уверен, что реестровые конфигурации Amur Vex и Amur Node под управлением ПО Raidix 5 найдут свое место в тендерах и конкурсных процедурах».

СХД Amur Vex и Amur Node под управлением ПО Raidix 5 уже доступны для бюджетирования, тестирования и заказа.