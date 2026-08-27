СДЗ ПР и СДЗ УБ Dallas Lock полностью совместимы с промышленными компьютерами и универсальными вычислителями BLOK

Центр защиты информации ГК «Конфидент и ООО «РТСофт-ВС» провели совместные испытания и официально подтвердили совместимость средства доверенной загрузки уровня платы расширения (СДЗ ПР) Dallas Lock (релиз 5 v.5.0.397), средства доверенной загрузки уровня базовой системы ввода-вывода (СДЗ УБ) Dallas Lock (релиз v.2.0.14) с промышленными компьютерами и универсальными вычислителями BLOK. По результатам тестов решения продемонстрировали стабильную работу, которая не зависит от используемой операционной системы. Об этом CNews сообщили представители ГК «Конфидент».

СДЗ ПР и СДЗ УБ Dallas Lock полностью совместимы со следующим оборудованием BLOK: промышленный компьютер BLOK Industrial ЛКЖТ.466259.012ТУ; универсальный вычислитель BLOK Rugged ЛКЖТ.466259.023ТУ; универсальный вычислитель BLOK-S Rugged ЛКЖТ.466259.030ТУ.

Подтверждение совместимости открывает новые возможности для российских предприятий. Организации, которые планируют переход на доверенные отечественные решения, теперь могут беспрепятственно интегрировать эти взаимодополняющие продукты в свои ИТ-инфраструктуры. Совместное использование СДЗ Dallas Lock и вычислителей BLOK гарантирует высокий уровень информационной безопасности и аппаратной надежности.

СДЗ ПР Dallas Lock – сертифицированное ФСТЭК России решение уровня платы расширения для защиты информации, содержащей сведения, составляющие гостайну до уровня «совершенно секретно» включительно, и иной информации с ограниченным доступом. Блокирует попытки несанкционированной загрузки нештатной операционной системы. Также предоставляет доступ к информационным ресурсам в случае успешной проверки подлинности загружаемой операционной системы. Осуществляет проверку целостности программно-аппаратной среды и регистрацию событий безопасности.

СДЗ УБ Dallas Lock – сертифицированное ФСТЭК России решение уровня базовой системы ввода-вывода, предназначенное для защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну до уровня «совершенно секретно» включительно, и иной информации с ограниченным доступом. СДЗ УБ Dallas Lock выполняет свои функции (включая администрирование параметров изделия и просмотр журнала) до начала загрузки штатной операционной системы (ШОС).

Промышленные компьютеры BLOK – это серия российских высоконадежных безвентиляторных промышленных компьютеров (в формате Box PC и для 19” стоек) для применения в критически важных отраслях с повышенными требованиями к отказоустойчивости и длительному жизненному циклу (включая атомную энергетику и АЭС).

универсальные вычислители BLOK Rugged – это российские защищенные промышленные безвентиляторные компьютеры повышенной надежности. Они созданы для работы в суровых условиях, критически важных системах и объектах с долгим сроком службы.