Российские научные сервисы объединятся на фоне ограниченного доступа к зарубежным базам

Новое сообщество АРИОН (Ассоциация развития инфраструктуры открытой науки) займется интеграцией российских научных баз и сервисов, развитием открытой науки и отечественного рынка SciTech, конкретизацией правил применения ИИ при проведении исследований и формулировкой новых подходов к оценке научных результатов. Об этом CNews сообщили представители АРИОН.

Российская научная инфраструктура столкнулась с системной проблемой: доступ к ряду зарубежных агрегаторов научной информации ограничен, а собственный взаимосвязанный контур, который бы объединил поиск, хранение, анализ и проверку научных данных, пока не сформирован. Существуют разрозненные крупные базы, репозитории, библиотечные и технологические сервисы, и исследователям приходится искать информацию в разных системах, а государству и профессиональному сообществу сложнее получать целостную картину происходящего в науке. Разрозненность снижает устойчивость национальной научной инфраструктуры.

Решением этих вопросов займется Ассоциация развития инфраструктуры открытой науки (АРИОН). Инициаторами создания ассоциации выступили компания «Антиплагиат», научная электронная библиотека eLibrary и технологическая компания Inventorus. Участники намерены сформировать собственную открытую и совместимую инфраструктуру, которая свяжет существующие российские массивы научной информации и цифровые сервисы.

Ключевая задача АРИОН – способствовать формированию рынка SciTech в России: объединять разработчиков технологических решений для науки, агрегаторов научных данных и операторов научно-информационных систем, исследовательские и образовательные организации; формировать единые правила взаимодействия и создавать условия для проведения совместных проектов.

Ассоциация стремится стать площадкой взаимодействия между разработчиками SciTech-решений, поставщиками научной информации и их пользователями – университетами, научными организациями, исследователями и другими участниками отрасли. Особое внимание будет уделено развитию культуры работы с научно-технической информацией: внедрению единых принципов обработки, верификации и интерпретации данных.

Еще одно важное направление работы – применение искусственного интеллекта в науке и образовании. АРИОН планирует разрабатывать рекомендации по ответственному использованию ИИ, раскрытию его роли при подготовке научных работ, разграничению вклада человека и алгоритма, защите данных и интеллектуальной собственности.

«Строить научную инфраструктуру в зависимости от внешних платформ рискованно. России нужна полноценная национальная система, в которой отечественные базы, данные и сервисы могут взаимодействовать друг с другом, а исследователь не зависит от доступа к одному конкретному ресурсу. При этом открытость должна сочетаться с созданием доверительной среды, основанной на понимании происхождения информации, ее источников и уровня использования ИИ, защите авторства и ответственности за результат. Именно такой инфраструктурный подход заложен в основу АРИОН», – сказал исполнительный директор компании «Антиплагиат» Евгений Лукьянчиков.

«Российская наука уже располагает значительными массивами публикаций, метаданных и информации об исследовательской деятельности. Следующий этап – обеспечить их более глубокую связанность и совместимость. Современная научная информационная система должна не просто хранить публикации, а помогать видеть связи между авторами, организациями, результатами исследований и научными направлениями. АРИОН может стать площадкой для создания подобных отраслевых стандартов», – сказал генеральный директор НЭБ eLibrary Геннадий Еременко.

«Объемы научной информации растут быстрее, чем возможности человека вручную с ней работать. ИИ дает новые инструменты поиска, анализа и навигации по огромным массивам данных, однако максимальную ценность они получают, когда работают на качественных и связанных источниках. Наша задача – соединить данные, технологии и экспертизу так, чтобы исследователь мог быстрее находить нужную информацию и понимать, откуда она получена и насколько ей можно доверять», – сказал основатель и генеральный директор Inventorus Евгений Елфимов.

В перспективе АРИОН может стать площадкой для взаимодействия профессионального сообщества с государственными органами по вопросам регулирования научной инфраструктуры, применения ИИ и оценки научной деятельности. В задачи ассоциации войдут анализ российских и международных практик, разработка отраслевых стандартов и рекомендаций, проведение исследований и запуск совместных пилотных проектов.