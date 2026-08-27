«Реглаб» и Академия наук Республики Татарстан заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве в области промышленной автоматизации

Компания «Реглаб» и Академия наук Республики Татарстан подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий для автоматизации производственных процессов на предприятиях региона. Об этом CNews сообщили представители «Реглаб».

Документ предусматривает взаимодействие по целому ряду направлений, включая научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность, трансфер технологий между научными разработками и производственными процессами, подготовку кадров, популяризацию науки и инженерных профессий, а также создание и развитие совместного центра промышленной автоматизации для проведения исследований, пилотных проектов и оказания инжиниринговых услуг.

Подписанию соглашения предшествовал многолетний опыт успешного сотрудничества «Реглаб» с промышленными предприятиями Республики Татарстан и открытие в апреле 2026 г. в Казанском федеральном университете специализированной лаборатории, созданной в партнерстве «Реглаб» и инжиниринговой компанией НПП «ГКС». Лаборатория, оснащенная программно-аппаратными комплексами AstraRegul и программируемыми логическими контроллерами Regul, уже зарекомендовавшими себя на крупнейших предприятиях региона, стала флагманской площадкой в Республике Татарстан для подготовки инженерных кадров и реализации стратегии импортозамещения в промышленности. В числе индустриальных партнеров, использующих решения «Реглаб» в Республике Татарстан, – АО «ТАНЕКО», АО «ТАИФ-HK», ООО «УК «Шешмаойл», АО «Татэнерго», АО «Аммоний», ФКП «Казанский государственный казённый пороховой завод», предприятия ОЭЗ «Алабуга».

Cтратегическое соглашение с Академией наук Республики Татарстан должно вывести взаимодействие на качественно новый уровень.

Генеральный директор компании «Реглаб» Андрей Ульянов: «Мы видим потенциал в создании совместного центра промышленной автоматизации для генерации и внедрения прорывных технологических решений. Уверен, что объединение нашего промышленного опыта и научного потенциала Академии позволит не только укрепить технологический суверенитет региона, но и задать новые стандарты в области промышленной автоматизации для всей страны».

Вице-президент Академии наук Республики Татарстан Лейсан Абзалилова: «Мы рады развитию практического сотрудничества с «Реглаб». Сегодня автоматизация промышленных процессов и систем управления производства — это не просто модное слово, а реальная необходимость для развития предприятий. Наше взаимодействие позволит объединить научные наработки с практическим опытом компании. Особенно важно, что мы сможем вместе осуществлять переподготовку специалистов, которые будут внедрять современные системы управления производством на отечественной платформе. Это поможет предприятиям Татарстана внедрять новые технологии более эффективно и с меньшими затратами».

Президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов: «Республика Татарстан обладает мощным научным и промышленным потенциалом, и наша задача – обеспечить связь между академической наукой и реальным сектором экономики. Академия наук Республики Татарстан выступает интегратором и координатором научного потенциала республики, объединяя через свои отделения ведущих учёных в области инженерных наук, материаловедения, информатики и автоматизации. Подписание стратегического соглашения с компанией «Реглаб» открывает новые возможности для реализации этого потенциала в интересах промышленного комплекса региона. В условиях необходимости технологического суверенитета страны это сотрудничество приобретает особую значимость — программно-аппаратные комплексы AstraRegul и программируемые логические контроллеры Regul уже доказали свою эффективность, и Академия наук готова внести вклад в их дальнейшее развитие и совершенствование».