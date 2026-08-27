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Одно из десяти предприятий доходит до реальной промышленной роботизации

По данным оператора ИТ-решений «Обит», количество уникальных квалифицированных запросов по проектам промышленной роботизации за январь — июль 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. выросло на 120%, но до стадии реализации доходит только каждое десятое обращение. При этом значительная часть проектов останавливается на стадии оценки экономики и эффективности. Об этом CNews сообщили представители «Обит».

Заместитель генерального директора по ИТ и инновациям «Обит» Андрей Рыков отмечает, что со стороны предприятий сейчас наблюдается активный интерес к проектам роботизации, однако интерес растет быстрее, чем готовность компаний к реальным инвестициям в робототехнику. По его словам, к такой динамике подталкивают дефицит кадров, повышение требований к качеству и потребность снижать себестоимость: «Вместе с этим реальные закупки тормозят дорогие кредиты, инвестиционная неопределенность, сложность расчета окупаемости и дефицит специалистов по внедрению».

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Что касается апробированных решений, то сейчас, по словам эксперта, спросом пользуются роботы для сварки, упаковки и паллетирования, обслуживания станков, окраски, сборки, контроля качества с использованием машинного зрения, а также складские роботы: «Например, сварочные роботы — уже зрелая технология. В остальные направления робототехники активно внедряется машинное зрение, которое наряду с ИИ позволяет расширить сферу применения решений. Относительно новое направление — антропоморфные, то есть человекоподобные, роботы. На мой взгляд, в ближайшие 10 лет будет происходить распространение и удешевление этой технологии там, где есть дефицит человеческих ресурсов и где на крупном объеме производства можно достичь значительного эффекта в производительности и окупить технологию».

Для развития отрасли необходимы поддержка и консолидация усилий государства, разработчиков и самих компаний, учитывая, что рынок сейчас находится на ранней стадии развития, но обладает большим потенциалом. По данным Минпромторга, за 2025 г. парк промышленных роботов вырос всего на 10,9%. Эксперт отмечает несколько направлений, которые могут стимулировать отрасль: «В числе приоритетных задач — наращивать государственную поддержку через увеличение инвестиций в развитие производства элементной базы и чипов, снижение финансового барьера, обеспечение инструментов льготного кредитования и выстраивания программы региональных центров компетенций по робототехнике. Разработчикам целесообразно обратить внимание на платформенные решения в робототехнике на дружественных рынках, адаптировать их и создавать отраслевые кейсы для промышленного применения в нашей стране. А компаниям стоит выбирать на первых этапах наиболее массовые операции для внедрения робототехники, чтобы найти точки окупаемости и выстроить траекторию дальнейшего развития роботизации».

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