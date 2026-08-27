Разделы

Техника Импортонезависимость
|

Обновленный моноблок «Гигант-727» включен в Реестр российской промышленной продукции

Российский производитель оборудования «Гигант — Комплексные системы» сообщил о включении моноблока «Гигант-727» в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Регистрация подтверждает российское происхождение устройства и позволяет использовать его в закупках, где действуют требования к отечественной вычислительной технике, в том числе при оснащении государственных организаций, образовательных учреждений и предприятий. Об этом CNews сообщили представители «Гигант — Комплексные системы».

Моноблок «Гигант-727» разработан как универсальное рабочее место, в котором системный блок и монитор объединены в одном корпусе. Такой формат сокращает количество оборудования на столе, упрощает подключение и позволяет компактнее организовать рабочее пространство. Это особенно востребовано при массовом оснащении офисов, учебных классов, операторских и других рабочих мест, где важны не только производительность, но и единообразие конфигураций, удобство эксплуатации и рациональное использование пространства.

Включение универсальной модели в Реестр российской промышленной продукции расширяет возможности ее применения в проектах импортозамещения. Организации получают возможность закупать моноблок как российское оборудование в случаях, когда происхождение техники является одним из требований закупочной процедуры. При этом моноблок «Гигант-727» рассчитан не только на стандартные офисные задачи: производительная аппаратная платформа позволяет использовать его для работы с корпоративными информационными системами, аналитическими приложениями и специализированным программным обеспечением.

«При оснащении рабочих мест организациям сегодня приходится одновременно учитывать несколько требований: производительность оборудования, совместимость с существующей инфраструктурой, удобство для сотрудников и происхождение техники. Мы создавали моноблок «Гигант-727» именно как универсальную платформу, которую можно адаптировать под разные сценарии — от массового офисного рабочего места до более требовательных корпоративных задач. Включение моноблока в реестр дает компаниям и государственным организациям дополнительную возможность использовать эту модель в проектах импортозамещения», — отметил Яков Сотников, технический директор компании «Гигант — Комплексные системы».

Моноблок построен на базе процессоров Intel Core i3 и i5 12-14 поколений и поддерживает до 96 ГБ оперативной памяти DDR4. В качестве основного накопителя используется высокоскоростной NVMe SSD формата M.2, дополнительно может быть установлен SSD или HDD формата 2,5". За счет этого конфигурацию можно подобрать как для стандартной работы с офисными приложениями, так и для более ресурсоемких задач.

До 3 000 сборок в день: как Kafka превращается из базовой версии в промышленную платформу
До 3 000 сборок в день: как Kafka превращается из базовой версии в промышленную платформу Цифровизация

Моноблок «Гигант-727» выпускается с экранами диагональю от 23,8 и более. Доступны IPS- и VA-матрицы, разрешение до QHD и частота обновления до 160 Гц, а для отдельных сценариев - сенсорный дисплей. Конструкция корпуса предусматривает регулировку высоты до 130 мм, изменение угла наклона, поворот экрана на 45 градусов и работу в портретном режиме. Это позволяет адаптировать одно и то же устройство под разные рабочие места без перехода на отдельные модели техники.

Для подключения периферии и внешнего оборудования предусмотрены USB Type-A, высокоскоростной USB 3.2 Type-C Gen 2x2, DisplayPort, HDMI, HDMI IN, RJ-45 и RS-232. Моноблок поддерживает Wi-Fi и Bluetooth, оснащен встроенными стереодинамиками, микрофоном и поворотной камерой разрешением 5 МП. В зависимости от требований проекта конфигурацию можно дополнить DVD-приводом, мобильным шасси для накопителя 2,5" и дополнительными видеовыходами.

Регистрация «Гигант-727» продолжает развитие линейки российского вычислительного оборудования «Гигант — Комплексные системы» для оснащения корпоративных и государственных рабочих мест. Моноблок уже доступен для заказа в различных конфигурациях.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что меняется для жителей и управляющей компании после внедрения интеллектуального видеонаблюдения

Связь 5G появится во всех городах-миллионниках до конца 2027 года

Как совместить интересы бизнеса, ИТ и сотрудников при выборе корпоративного приложения

«Ростелеком» проговорился о мотивационной платформе для тысяч ИТ-шников, задействованных в блокировках Рунета

Как банк из топ-3 заменил Oracle WebLogic: опыт внедрения российской платформы управления серверами приложений

В России создается «К.У.П.О.Л.» - единая система управления кристальным производством

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще