Обновленный моноблок «Гигант-727» включен в Реестр российской промышленной продукции

Российский производитель оборудования «Гигант — Комплексные системы» сообщил о включении моноблока «Гигант-727» в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Регистрация подтверждает российское происхождение устройства и позволяет использовать его в закупках, где действуют требования к отечественной вычислительной технике, в том числе при оснащении государственных организаций, образовательных учреждений и предприятий. Об этом CNews сообщили представители «Гигант — Комплексные системы».

Моноблок «Гигант-727» разработан как универсальное рабочее место, в котором системный блок и монитор объединены в одном корпусе. Такой формат сокращает количество оборудования на столе, упрощает подключение и позволяет компактнее организовать рабочее пространство. Это особенно востребовано при массовом оснащении офисов, учебных классов, операторских и других рабочих мест, где важны не только производительность, но и единообразие конфигураций, удобство эксплуатации и рациональное использование пространства.

Включение универсальной модели в Реестр российской промышленной продукции расширяет возможности ее применения в проектах импортозамещения. Организации получают возможность закупать моноблок как российское оборудование в случаях, когда происхождение техники является одним из требований закупочной процедуры. При этом моноблок «Гигант-727» рассчитан не только на стандартные офисные задачи: производительная аппаратная платформа позволяет использовать его для работы с корпоративными информационными системами, аналитическими приложениями и специализированным программным обеспечением.

«При оснащении рабочих мест организациям сегодня приходится одновременно учитывать несколько требований: производительность оборудования, совместимость с существующей инфраструктурой, удобство для сотрудников и происхождение техники. Мы создавали моноблок «Гигант-727» именно как универсальную платформу, которую можно адаптировать под разные сценарии — от массового офисного рабочего места до более требовательных корпоративных задач. Включение моноблока в реестр дает компаниям и государственным организациям дополнительную возможность использовать эту модель в проектах импортозамещения», — отметил Яков Сотников, технический директор компании «Гигант — Комплексные системы».

Моноблок построен на базе процессоров Intel Core i3 и i5 12-14 поколений и поддерживает до 96 ГБ оперативной памяти DDR4. В качестве основного накопителя используется высокоскоростной NVMe SSD формата M.2, дополнительно может быть установлен SSD или HDD формата 2,5". За счет этого конфигурацию можно подобрать как для стандартной работы с офисными приложениями, так и для более ресурсоемких задач.

Моноблок «Гигант-727» выпускается с экранами диагональю от 23,8 и более. Доступны IPS- и VA-матрицы, разрешение до QHD и частота обновления до 160 Гц, а для отдельных сценариев - сенсорный дисплей. Конструкция корпуса предусматривает регулировку высоты до 130 мм, изменение угла наклона, поворот экрана на 45 градусов и работу в портретном режиме. Это позволяет адаптировать одно и то же устройство под разные рабочие места без перехода на отдельные модели техники.

Для подключения периферии и внешнего оборудования предусмотрены USB Type-A, высокоскоростной USB 3.2 Type-C Gen 2x2, DisplayPort, HDMI, HDMI IN, RJ-45 и RS-232. Моноблок поддерживает Wi-Fi и Bluetooth, оснащен встроенными стереодинамиками, микрофоном и поворотной камерой разрешением 5 МП. В зависимости от требований проекта конфигурацию можно дополнить DVD-приводом, мобильным шасси для накопителя 2,5" и дополнительными видеовыходами.

Регистрация «Гигант-727» продолжает развитие линейки российского вычислительного оборудования «Гигант — Комплексные системы» для оснащения корпоративных и государственных рабочих мест. Моноблок уже доступен для заказа в различных конфигурациях.