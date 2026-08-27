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«НАРТИС» открыл новый цех и в 10 раз увеличил мощности по выпуску зарядных станций

Компания «НАРТИС» (входит в дивизион «Компоненты и интеллектуальные технологии» группы «НЭК»), российский производитель интеллектуальных приборов учета и зарядной инфраструктуры, ввела в эксплуатацию новые производственные помещения для выпуска зарядных станций. Расширение позволило увеличить производственные мощности направления ЭЗС в 10 раз. Об этом CNews сообщили представители «НАРТИС».

Площадь нового цеха составляет 2000 кв. м. На производстве создано 60 новых рабочих мест.

Расширение производства связано с ростом спроса на зарядную инфраструктуру для частного и общественного электротранспорта. «НАРТИС» поставляет зарядные решения для ГУП «Мосгортранс» и ГУП «Пассажиравтотранс». Зарядные станции компании работают на крупных дорожных магистралях, парковках супермаркетов, в бизнес-центрах и других объектах городской инфраструктуры.

«Расширение производства зарядных станций – это ответ на растущий спрос со стороны корпоративных заказчиков и следующий этап развития направления ЭЗС. За последние годы мы накопили значительный опыт реализации проектов для общественного и частного электротранспорта. Новый цех позволит нам существенно нарастить выпуск продукции и одновременно расширить линейку решений под различные задачи заказчиков», – отметил Юрий Руденок, коммерческий директор ООО «Завод НАРТИС».

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В новом производственном цехе будет осуществляться выпуск ультрабыстрых, быстрых и медленных зарядных станций для корпоративных заказчиков. Новая площадка позволит «НАРТИС» гибко наращивать объемы выпуска и обеспечивать реализацию крупных проектов по созданию зарядной инфраструктуры.

Развитие направления ЭЗС – часть стратегии «НАРТИС» по расширению линейки отечественных технологических решений для энергетики и электротранспорта.

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