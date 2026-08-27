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«М.Видео»: 27-дюймовые QHD-мониторы становятся новым массовым стандартом российского рынка

«М.Видео» проанализировала рынок компьютерных мониторов в России по итогам первого полугодия 2026 г. За январь–июнь 2026 г. россияне приобрели около 1,4 млн мониторов на сумму 20,2 млрд руб. В натуральном выражении рынок сократился на 2,9% год к году, тогда как в денежном — на 10,7%. Одновременно заметно меняется структура спроса: покупатели все чаще выбирают доступные модели с диагональю 27 дюймов и разрешением QHD. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Категорийный менеджер направления «Мониторы» Степан Скуратов: «Рынок мониторов сегодня хорошо отражает изменение потребительского поведения в электронике. Покупатели стали внимательнее относиться к бюджету, поэтому спрос заметно смещается в более доступные ценовые сегменты. При этом снижение среднего чека не означает отказа от более современных характеристик. Напротив, технологии становятся доступнее: конфигурации, которые еще несколько лет назад относились к более дорогим сегментам, сегодня постепенно переходят в массовый. Хороший пример — 27-дюймовые мониторы, на которые приходится уже практически половина продаж, и QHD-модели, занимающие треть рынка. Ранее QHD использовалось преимущественно в профессиональных решениях и верхнем ценовом сегменте игровых мониторов, однако рост производительности современных ПК сделал это разрешение значительно более востребованным массовой аудиторией. Одновременно развивается и сама технология производства дисплеев: сегодня даже базовые модели предлагают характеристики, которые еще недавно встречались в более дорогих устройствах. В частности, частота обновления 144 Гц фактически становится новым базовым ориентиром, а в игровом сегменте все шире представлены модели с частотой 200 Гц и выше. В результате покупатель сегодня может получить более крупный экран, высокое разрешение и более высокую частоту обновления за сопоставимые или даже меньшие деньги, чем годом ранее».

За первое полугодие 2026 г. в России было продано 1,40 млн мониторов против 1,44 млн устройств за аналогичный период 2025 г. Объем рынка в денежном выражении составил 20,2 млрд руб. против 22,3 млрд руб. годом ранее. Таким образом, при относительно небольшом снижении продаж в штуках денежный объем рынка сократился более чем на 10%.

Одной из причин такой динамики стало заметное смещение спроса в более доступные ценовые сегменты. Доля мониторов стоимостью до 9 тыс. руб. за год выросла сразу на 10,8 п.п. — с 19,7% до 30,5% всех продаж. В результате практически каждый третий монитор в первом полугодии приобретался менее чем за 9 тыс. руб.

Одновременно сократилась доля более дорогих устройств. На модели стоимостью от 12 до 17 тыс. руб. пришлось 21,6% продаж против 26,8% годом ранее, а доля устройств дороже 17 тыс. руб. снизилась с 28,2% до 23,7%. В совокупности мониторы стоимостью до 12 тыс. руб. уже формируют 54,7% рынка в натуральном выражении против 45% годом ранее.

Изменение ценовой структуры происходит одновременно с улучшением характеристик приобретаемых устройств. Главным форм-фактором российского рынка окончательно становятся 27-дюймовые мониторы: их доля выросла с 45% в первом полугодии 2025 г. до 49,5% в 2026 г. Таким образом, уже практически каждый второй проданный в стране монитор имеет диагональ 27 дюймов. При этом доля моделей с диагональю 23,8 дюйма сократилась с 28,6% до 24,1%

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Еще заметнее меняются предпочтения покупателей по разрешению экрана. Доля традиционных Full HD-мониторов (1080p) за год сократилась с 70,7% до 62,1%, тогда как доля моделей с разрешением QHD (1440p) выросла с 25,8% до 33,6%. Таким образом, уже каждый третий продаваемый монитор относится к QHD-сегменту. Доля моделей с разрешением 4K пока остается относительно небольшой, но также увеличилась — с 2,1% до 2,8%.

В результате российский рынок одновременно демонстрирует два разнонаправленных тренда: покупатели становятся более чувствительными к цене, но при этом не готовы отказываться от улучшения характеристик. Более крупная диагональ и высокое разрешение постепенно переходят из более дорогих сегментов в массовые, позволяя потребителям выбирать функциональные модели при меньшем бюджете.

В структуре продаж по брендам лидером рынка в натуральном выражении по итогам первого полугодия стала MSI. На втором месте расположилась Xiaomi, на третьем — Redmi. В денежном выражении лидирует MSI, на втором находится Xiaomi и замыкает тройку лидеров Samsung.

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