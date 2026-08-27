Мужчины в Орловской области пользуются музыкальными сервисами на 36% чаще женщин

Орловцы стали чаще заходить на стриминговые сервисы для прослушивания любимых треков и подкастов. Как выяснили аналитики «МегаФона», с начала лета число пользователей всех музыкальных приложений выросло почти на 10%. Самый заметный прирост аудитории показали жители региона старше 55 лет и дети поколения Альфа до 17 лет. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В гендерном разрезе главными ценителями музыки оказались мужчины — они обращаются к стримингам на 36% чаще женщин. В общей доле ценителей аудио лидируют орловцы 35-44 лет, которые чаще других включают музыку, чтобы настроиться на работу или отдохнуть. Их доля составляет 40%. На втором месте — категория 45-54 лет (26%), далее следуют пользователи 25-34 лет с долей 12%. Лидерами по приросту аудитории оказались старшее поколение и подростки — в июле динамика составила 10% и 8% соответственно.

«Музыка органично вписана в наши повседневные дела: мы включаем динамичные треки во время спортивных тренировок или спокойные композиции, чтобы расслабиться после работы. Чтобы музыкальные приложения и остальные цифровые сервисы работали стабильно, мы укрепляем телеком-инфраструктуру в регионе и модернизируем существующие объекты связи. Так, в течение этого года мы провели уже порядка 70 технических работ, чтобы наши абоненты, в том числе, могли в любой момент слушать музыку онлайн без долгой загрузки и зависаний», — сказал директор «МегаФона» в Орловской области Сергей Ивочкин.

Согласно аналитике собственного сервиса оператора «МегаФон Музыка», который предоставляет подписку на различные стриминговые платформы, наибольшая динамика интереса к аудиоконтенту была зафиксирована у поколения 45-54 лет, эта возрастая категория стала в два раза чаще интересоваться подписками на стримингах.

Тенденцию к увлечению музыкой подтверждают продажи на торговых платформах. Как показывает сервис аналитики маркетплейсов оператора, россияне все чаще покупают гитары, на которые приходится порядка 30% от общей доли всех музыкальных инструментов. Повышенный интерес также демонстрируют укулеле (14%), гармошки (10%), синтезаторы (10%) и флейты (7%). Наименьшим спросом пользуются скрипки, тарелки и кахоны.