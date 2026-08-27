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МЧС России и «Группа Астра» заключили соглашение о сотрудничестве

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) и «Группа Астра» заключили соглашение о партнерстве в области ИТ. Подписантами выступили заместитель главы ведомства Роман Курынин и генеральный директор отечественного разработчика Илья Сивцев. Об этом CNews сообщил представитель «Группы Астра».

МЧС России и «Группа Астра» сотрудничают с 2018 г. Ведется работа по переходу подразделений МЧС России на российское программное обеспечение в рамках исполнения указов Президента РФ об обеспечении информационной безопасности на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ).

В 2022 г. был подписан приказ «О принятии на снабжение в МЧС России операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition». В активной фазе находится комплексный проект повышения компетенций сотрудников ведомства в сфере информационных технологий, информационной безопасности, а также работы с программными решениями экосистемы «Группы Астра». Более 7 тыс. сотрудников МЧС России уже получили доступ к платформе «Астра Знания».

В рамках подписанного соглашения эксперты «Группы Астра» окажут сотрудникам МЧС России содействие при миграции и во время дальнейшего применения продуктов отечественной экосистемы, а также помогут сформировать актуальные навыки, которые позволят автоматизировать повседневную работу и обеспечить высокий уровень инфобезопасности.

В новом учебном году запланировано проведение образовательных курсов (занятия в формате ВКС), для специалистов ряда образовательных организаций МЧС России. Сфера повышения компетенций — информационные технологии, информационная безопасность и работа с ПО «Группы Астра». Цель — создание на базе вузов и специалистов МЧС России центров соответствующих компетенций.

Кроме того, федеральному министерству будут предоставлены не только обновления ПО, но и консультации по его установке, настройке и использованию. В то же время профильные специалисты ведомства намерены тестировать новые разработки компании в собственном закрытом ИТ-контуре и делиться обратной связью относительно их качества и функциональности. Это поможет лучше адаптировать решения для нужд объектов КИИ. Кроме того, отдельный лицензионный договор предусматривает, что МЧС России сможет пользоваться продукцией компании на эксклюзивных условиях.

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Также стороны договорились проводить рабочие встречи и совместно участвовать в конференциях, семинарах и других мероприятиях, посвященных локальным технологиям.

«Сегодня мы делаем важный шаг в развитии сотрудничества с «Группой Астра» в сфере импортозамещения и перехода на российские программные продукты, что имеет стратегическое значение для технологической независимости и устойчивой работы МЧС России. Особое значение имеет применение отечественных решений в образовательной сфере, где они помогают формировать практические цифровые компетенции. Соглашение с «Группой Астра» позволит системно тестировать и внедрять новые продукты, получать актуальные обновления и использовать необходимые программные решения для перехода на импортонезависимое программное обеспечение. Уверен, что наше партнерство будет взаимовыгодным, позволит развивать цифровую инфраструктуру, совершенствовать отечественные продукты и станет основой для новых совместных проектов. Желаю нашему сотрудничеству успешного развития и конкретных результатов», — сказал Роман Курынин, заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

«Специфика МЧС России — это колоссальная ответственность и работа в режиме 24/7, где от скорости принятия решений зависят жизни людей. Информационные системы ведомства должны работать как часы и быть на 100% защищены от внешних угроз. Для нас это партнерство — не просто передача лицензий, а отличная возможность провести глубокие испытания нашей экосистемы в реальных и сверхнагруженных условиях министерства. Получая обратную связь от ИТ-команды МЧС России, мы сможем делать наши решения еще надежнее, а для персонала ведомства переход на новое ПО пройдет максимально незаметно и комфортно», — сказал Илья Сивцев, генеральный директор «Группы Астра».

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