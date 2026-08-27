Каждый четвертый житель крупных городов уже покупает одежду на ресейле

Компания VK изучила отношение жителей крупных городов к ресейлу, повторному использованию одежды и вещам с историей. Каждый четвертый участник исследования уже покупает одежду на ресейл-площадках, еще 25% пока не делали этого, но готовы попробовать. При этом 38% опрошенных заинтересованы в приобретении вещи, которая принадлежала известному человеку. В опросе приняли участие более 1,2 тыс. человек в возрасте от 18 до 55 лет из 17 городов России. Об этом CNews сообщили представители VK.

Основными каналами покупки одежды остаются маркетплейсы и торговые центры — ими пользуются 65% и 60% опрошенных соответственно. Отношение к ресейлу заметно зависит от возраста. Наиболее активно покупать вещи на ресейле готовы участники 25–34 лет, тогда как среди аудитории 46–55 лет 46% не планируют этого делать. Участники 18–24 лет также пока реже выбирают подобный формат.

Различается интерес к ресейлу и в зависимости от города. Наиболее высокие показатели зафиксированы в Тюмени — 38%, Красноярске и Уфе — по 31%, Омске и Волгограде — по 30%.

Главными причинами покупки вещей с рук и на ресейл-площадках стали возможность сэкономить и найти вещь, которой уже нет в продаже: их отметили 20,51% и 20,42% участников соответственно. Еще 10% обращаются к ресейлу, чтобы найти редкие или винтажные вещи.

При выборе одежды в целом цена остается одним из ключевых критериев. Для аудитории 25–55 лет именно она чаще всего определяет выбор. У участников 18–24 лет на первом месте качество — его отметили 53%, затем бренд — 50%, цена — 45%, соответствие модным тенденциям — 40% и экологичность — 36%.

В исследовании также прослеживается более спокойное отношение к вещам, у которых уже был другой владелец. 35% опрошенных не скрывают, что носят одежду из ресейла или секонд-хенда. В Санкт-Петербурге больше половины участников не видят в этом ничего постыдного, в Москве так ответили 37%. Еще 29% отмечают, что за последние годы отношение общества к вещам с историей стало более положительным. С утверждением «Хорошая вещь должна служить нескольким владельцам» скорее согласны 35% участников исследования.

Ненужную одежду участники исследования чаще всего передают на благотворительность — 26%. Еще 25% продолжают хранить вещи дома или на даче. Чаще всего одежду отдают на благотворительность жители Воронежа — 43% и Челябинска — 38%. Наиболее активно такой вариант выбирает аудитория 35–44 лет.

Интерес к вещам с историей проявляется и в готовности приобретать предметы, принадлежавшие известным людям. 38% участников исследования заинтересованы в такой покупке: 16% ответили утвердительно, еще 22% — скорее утвердительно. Наибольший интерес показали жители Красноярска — 37%, Казани — 26%, Екатеринбурга — 25% и Москвы — 22%. Среди участников 25–34 лет такой вариант привлекает 19%, среди 35–44-летних — 18%.