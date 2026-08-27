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Инженеры «МегаФона» разогнали мобильный интернет у родников в Клинцах

Во втором по величине городе Брянской области «МегаФон» запустил новые базовые станции. Благодаря проведенным работам более 60 тыс. местных жителей могут заметить, что связь в Клинцах стала более надежней, а мобильный интернет в ряде локаций населенного пункта стал работать примерно на 30% быстрее. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Один из телеком-объектов появился в восточной части города неподалеку от ручья Курганье, где бьют сразу несколько родников или, как говорят на Брянщине, криниц. Здесь регулярно бывают туристы-краеведы и местные жители — в этом районе преимущественно частная застройка.

Новое телеком-оборудование установлено также в центральной части города, где расположены государственные учреждения, педагогический колледж, краеведческий музей и городской парк.

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«Мы проанализировали темпы роста потребления мобильного трафика жителями Клинцов и рассчитали, сколько дополнительных базовых станций необходимо для повышения цифрового комфорта. Оборудование разместили таким образом, чтобы улучшить связь в тех местах, где это наиболее необходимо сейчас и где есть перспективы для дальнейшего развития территорий. Новое оборудование способно обеспечить широкое покрытие и быстрый интернет даже в период максимальной нагрузки на сеть», — сказал директор «МегаФона» в Брянской области Александр Кропачев.

С начала 2026 г. в Брянской области построено и модернизировано уже более 150 базовых станций как в областном центре, так и за его пределами: в Карачевском, Гордеевском, Новозыбковском, Жуковском, Мглинском, Красногорском, Выгоничском районах.

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