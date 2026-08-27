Efsol развернула корпоративное облако для «Северной фабрики» и перенесла четыре базы «1С»

Компания Efsol реализовала проект по созданию корпоративного облака для «Северной фабрика». Специалисты развернули терминальную инфраструктуру на базе Windows Server 2019, организовали защищенный удаленный доступ и перенесли четыре информационные базы «1С». Также были настроены резервное копирование, мониторинг и техническая поддержка. Решение объединило работу сотрудников, филиалов и объекта заказчика, работающего в режиме 24/7, в одной управляемой ИТ-среде. Об этом CNews сообщил представитель Efsol.

Перед Efsol стояла задача обеспечить стабильную удаленную работу сотрудников с «1С» и корпоративными документами, защитить данные и упростить сопровождение распределенной инфраструктуры. При отсутствии единой среды усложнялись контроль доступа, обслуживание пользователей и информационных баз, резервное копирование и устранение технических проблем. Для бизнеса это повышало риски простоев и потери данных.

В рамках проекта Efsol развернула терминальный сервер Windows Server 2019, настроила шлюз терминалов, ограниченные учетные записи и необходимую файловую структуру. На сервере были установлены офисные приложения, CryptoPro и другие необходимые пользователям утилиты. Четыре информационные базы «1С» были перенесены и опубликованы в новой инфраструктуре.

Отдельной задачей стала поддержка тонких клиентов «1С» в версиях x64 и x86. Использование обеих архитектур было необходимо из-за особенностей совместимости кассового и банковского оборудования заказчика. Efsol настроила автоматическую установку и обновление клиентов, что позволило централизовать их сопровождение и сохранить работу необходимого периферийного оборудования.

При реализации проекта специалисты Efsol также учитывали круглосуточный режим работы одного из объектов «Северной фабрики». Перенос баз требовалось выполнить с минимальным влиянием на пользователей. Кроме того, при настройке инфраструктуры были учтены индивидуальные требования заказчика к дисковому пространству, пользовательским профилям, файловой структуре и публикациям информационных баз.

Для повышения надежности Efsol организовала регулярное резервное копирование и подключила мониторинг инфраструктуры на базе Zabbix. Обращения сотрудников заказчика обрабатываются через единую тикет-систему технической поддержки. Это позволяет контролировать состояние ключевых компонентов инфраструктуры и оперативно реагировать на возникающие инциденты.

По итогам проекта «Северная фабрика» получила готовую облачную среду для работы с «1С», документами и необходимыми корпоративными приложениями из разных точек. Вычислительные ресурсы, защищенный удаленный доступ, резервное копирование, мониторинг и сопровождение объединены в одном решении. Для заказчика это означает более простое управление ИТ-инфраструктурой, единый канал технической поддержки и снижение рисков, связанных с простоями и потерей данных.

«Для компаний с филиальной структурой и распределенными командами важно рассматривать облако не только как вычислительные ресурсы, но как комплексную рабочую среду. В проекте для «Северной фабрики» мы объединили инфраструктуру, «1С», защищенный доступ, резервное копирование, мониторинг и поддержку. Такой подход позволяет заказчику получить управляемую ИТ-среду и развивать ее по мере роста бизнеса», — отметил руководитель отдела Efsol.

Ключевая ценность проекта заключается в комплексном подходе: заказчику не требуется отдельно организовывать серверную инфраструктуру, удаленный доступ, работу «1С», резервное копирование, мониторинг и техническую поддержку. Все эти компоненты работают в рамках одной облачной инфраструктуры под управлением Efsol.

Подобный подход особенно актуален для компаний с филиалами, удаленными сотрудниками, территориально распределенными подразделениями и объектами с расширенным графиком, включая работу без выходных или в режиме 24/7. Он также подходит организациям, которым необходимо быстро развернуть или модернизировать инфраструктуру для «1С» без создания и постоянного обслуживания собственного серверного контура.