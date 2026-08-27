ДОМ.РФ представил экосистему ИИ-решений для строительной отрасли

В Москве состоялась встреча Отраслевого клуба при Альянсе в сфере ИИ «Искусственный интеллект в строительстве», на которой были представлены ключевые цифровые продукты для девелопмента. Участники обсудили переход строительной отрасли от разрозненных данных к управляемой экосистеме, где искусственный интеллект становится основой для принятия решений.

Согласно аналитике Центра компетенций по цифровизации отрасли жилищного строительства «ДОМ.РФ Технологии», представленной на встрече, уже сейчас 49% застройщиков жилья применяют технологии информационного моделирования, а 36% используют искусственный интеллект. Прогнозируется, что к 2028 году более половины девелоперов полноценно внедрят ИИ в свои бизнес-процессы.

Генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов рассказал о запуске маркетплейса цифровых решений для девелопмента на портале Эксперт.дом.рф, объединяющего более 200 проверенных отечественных ИТ-продуктов на всех этапах строительного цикла — от градостроительного планирования до ввода объектов в эксплуатацию. При этом четверть из этих решений уже содержат технологии искусственного интеллекта.

«Искусственный интеллект становится ключевым драйвером трансформации строительной отрасли: он не просто ускоряет процессы, а позволяет находить нетривиальные инженерные и архитектурные решения, которые ранее были недоступны. Наша задача — не только предоставить инструменты, но и сформировать единый стандарт их применения, чтобы каждый девелопер мог получить измеримый экономический эффект», — подчеркнул Александр Лукьянов.

Директор по исследованиям и разработке «ДОМ.РФ Технологии» Григорий Грязнов представил Отраслевую платформу данных (платформа.дом.рф), запущенную в конце 2025 года. Платформа агрегирует и стандартизирует отраслевые данные, которые служат основой для создания продуктов, в том числе в сфере ИИ. Также на встрече представлена платформа интеллектуальной обработки документов DOM.IDP, которая извлекает данные из любых форматов, автоматизирует классификацию и структурирование документов, интегрируется с системами по работе с клиентами и управления производством. По данным пилотных внедрений, DOM.IDP увеличивает эффективность сотрудников, сокращает издержки и повышает качество хранимых данных. Решение уже стало победителем премии Data Fusion Awards 2025.

Центральным событием встречи стала презентация бета-версии ТОПОС — собственной разработки «ДОМ.РФ Технологии» для автоматизации предпроектных решений с применением ИИ. Инструмент позволяет архитекторам и девелоперам автоматизировать рутинные расчёты и кратно сократить время разработки концепций застройки. Продукт готовится к запуску в 2027 году. Запись на демонстрацию ТОПОС доступна на сайте Эксперт.дом.рф.

«ДОМ.РФ продолжает формирование единой цифровой экосистемы строительной отрасли, объединяя данные, ИИ-инструменты и партнёрские решения для повышения прозрачности и эффективности рынка. Ключевая миссия этой работы — обеспечить отрасль технологической базой, которая позволит российским девелоперам работать быстрее, качественнее и с меньшими издержками, а также создавать комфортную городскую среду на основе передовых цифровых стандартов», — отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.