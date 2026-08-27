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Чаще всего запрет мобильных на уроках поддерживают женщины-учителя и отцы школьников

Большинство учителей и родителей поддерживает запрет на использование мобильных телефонов на уроках. В опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие 1600 родителей школьников и 500 учителей со всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

82% родителей школьников одобряют запрет Министерства просвещения на использование учениками мобильных телефонов на уроках в школах.

Сторонников среди отцов больше, чем среди матерей (87 и 78% соответственно).

Родители в возрасте до 40 лет поддерживают инициативу реже (76%), чем те, кто старше (85%).

Среди обладателей высшего образования за запрет выступают 83%, среди имеющих среднее специальное — 77%.

Опрошенные с доходом до 100 тыс. руб. в месяц более лояльно относятся к использованию смартфонов во время учебного процесса (запрет поддерживают 78%), чем те, кто зарабатывает больше (83-86%).

Среди учителей уровень поддержки запрета составляет 86% («Телефон отвлекает ученика от усвоения материала в ходе урока. Также может служить поводом для конфликтной ситуации с одноклассниками»; «Был опыт запрета на уроках, у детей повысилась внимательность и работоспособность»). Против жестких мер — лишь 8% («Иногда на уроке пользуемся телефонами, например, чтобы увидеть, как выглядит какое-то животное, про которое внезапно зашла речь»; «Они все равно их используют»; «Иногда в целях проектной деятельности я поддерживаю использование телефонов учащимися»). При этом педагоги старше 40 лет настроены немного категоричнее (за запрет — 87%), чем их более молодые коллеги (83%).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 385

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Время проведения: 26 июля — 24 августа 2026 г.

Исследуемая совокупность, размер выборки: родители школьников, 1600 респондентов; учителя, работающие в школах, 500 респондентов.

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