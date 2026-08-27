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Бренд GA.MA пополнил портфель diHouse

Компания diHouse объявила о подписании договора с итальянским брендом техники для красоты и ухода за волосами GA.MA. Партнёрам доступны для заказа мультистайлеры, фены, выпрямители для волос, бритвы, машинки для стрижки, триммеры.

В I квартале 2026 г. на российском рынке было приобретено более 7,4 млн уходовой электроники на сумму 20,5 млрд рублей, при этом лидерами роста стали электробритвы и триммеры (+19% в количественном выражении) и стайлеры. Покупатели всё чаще выбирают многофункциональные модели для домашнего использования, которые экономят время и дают салонный результат. Устройства GA.MA идеально вписываются в эту концепцию и полностью соответствуют текущему рыночному спросу.

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Ольга Полоновская, руководитель направления «Бытовая техника и электроника» компании diHouse, сказала: «Сейчас особенно выделился тренд на профессиональный уход в домашних условиях: потребители хотят салонного качества. Новый бренд GA.MA в нашем портфеле — мощное стратегическое пополнение. Его продукты выбирают профессионалы и продвинутые пользователи по всему миру. Уверены, что сочетание передовых технологий и надёжности обеспечит высокий спрос и станет отличным дополнением к нашему портфелю».

Игорь Цаплев, генеральный директор компании GA.MA, сказал: «Сотрудничество с diHouse — важный шаг для нас. Мы видим в этом возможность расширить аудиторию пользователей нашего инструмента и предложить ей достойный выбор гаджетов для ухода за волосами от нашего бренда. Присутствие GA.MA в портфеле компании diHouse представляется выгодным для каждого из участников проекта. Рассчитываем на плодотворную совместную работу и рост в этом перспективном канале».

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