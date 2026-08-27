Bi.Zone: злоумышленники переходят от массового фишинга к персонализированным атакам

По итогам первого полугодия 2026 г. эксперты Bi.Zone Digital Risk Protection выявили и заблокировали более 13,5 тыс. фишинговых доменов. По сравнению с аналогичным периодом 2025 г. показатель снизился на 73%. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

В 2026 г. мошенники стали реже создавать фишинговые сайты, нацеленные на массовую аудиторию. Вместо этого злоумышленники делают ставку на более качественный и персонализированный контент. Один домен может использоваться сразу для нескольких атак: на разных поддоменах размещаются страницы, адаптированные под конкретных жертв. Такая система продлевает жизненный цикл фишинговых ресурсов до их блокировки, поскольку выявлять их становится сложнее.

Дмитрий Кирюшкин, руководитель Bi.Zone Digital Risk Protection: «Создавая персонализированный фишинг, мошенники адаптируются к развитию решений класса digital risk protection, антивирусов и повышению уровня киберграмотности пользователей. Они видят, что привычные схемы работают хуже, и ищут новые способы убедить жертву в легитимности фишингового ресурса. ИИ упрощает эту задачу. Теперь даже неопытный киберпреступник может самостоятельно создавать качественный фишинг без глубокой технической экспертизы. А более опытным мошенникам ИИ помогает доработать психологическую составляющую атак: подобрать убедительный сценарий, составить коммуникацию так, чтобы жертва не заподозрила обман».

За первую половину 2026 г. специалисты Bi.Zone DRP также обнаружили более 3,5 тыс. опубликованных файлов с чувствительными данными. Из них свыше 3,3 тыс. пришлось на файлы с данными из логов стилеров — информацией, похищенной злоумышленниками с помощью программ для кражи данных (стилеров). Такие данные часто применяются для реализации целевых атак. Остальная часть файлов, более 200 штук, связана со скомпрометированными базами данных организаций. Их атакующие могут использовать для перепродажи и шантажа жертвы.

Эксперты отмечают рост числа атак с распространением вредоносного ПО под видом легитимных приложений. Злоумышленники создают сайты — двойники официальных ресурсов и предлагают пользователям скачать необходимую программу или установить ее якобы актуальную версию. Особенно высок риск, если приложение недоступно в официальных магазинах и пользователи ищут его на сторонних площадках. Такие поддельные версии могут использоваться для кражи учетных и платежных данных, перехвата доступа к банковским сервисам и последующего хищения денежных средств.

Помимо создания фишинговых страниц, злоумышленники могут распространять информацию, которая наносит ущерб репутации организаций. За первое полугодие 2026 г. эксперты Bi.Zone DRP выявили и проанализировали более 500 тыс. сообщений, которые могут применяться в подобных кампаниях.