Astra Linux 1.8.6: миграция и обновление стали проще, а доставка исправлений — быстрее

«Группа Астра» представляет очередное обновление операционной системы Astra Linux 1.8.6. Улучшения нацелены на повышение надежности и стабильности работы, упрощение миграции и синхронизацию жизненных циклов ПО, безопасность и решение прикладных задач администраторов и конечных пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Одно из ключевых улучшений — добавление Astra Flatpak, современной технологии создания, распространения и запуска приложений в среде Astra Linux. Безопасный запуск приложений происходит в изолированной среде с контролируемым доступом к ресурсам системы. Пакет включает сканер уязвимостей, поддерживает регистрацию событий безопасности, а также интегрируется со встроенными СЗИ. Графический интерфейс с широкой функциональностью делает администрирование проще и удобнее.

Ключевая особенность технологии — упрощение переноса приложений между обновлениями операционной системы. Изолированный запуск и единый формат пакетов для разных операционных систем устраняют проблему несогласованности жизненных циклов инфраструктурного и прикладного ПО. Благодаря Astra Flatpak разработчики сократят трудозатраты на тестирование своих решений в разных средах, а заказчикам станет легче выполнять обновление ОС, сохраняя совместимость с программами, необходимыми для работы. При необходимости кросс-версионная упаковка позволит переносить legacy-приложения на современные поколения ОС без доработки.

Также с целью упрощения обновления в состав серверного репозитория включен astra-inplace-plugin. Он позволяет выполнить переход с 1.7 на актуальную версию 1.8 без новой инсталляции. Обновление ОС происходит с сохранением настроек, данных и прикладного ПО, а также с возможностью полного отката к прежней версии.

Другие обновления и дополнения серверного репозитория включают современные инструменты маршрутизации, стеки мониторинга и сбора данных, средства управления базами данных. В целом пакетная база в этом обновлении увеличена примерно в 2,5 раза, что делает создание, управление и поддержку серверной IT-инфраструктуры значительно удобнее.

Внедрен механизм доставки оперативных исправлений (hotfix) через репозитории. Это повысит защищенность благодаря высокой скорости отработки найденных уязвимостей и ошибок, таким образом обеспечит непрерывность работы сервисов заказчиков без ожидания плановых обновлений. Время реагирования на критические уязвимости обеспечено на уровне ведущих западных вендоров.

«Развитие Astra Linux сегодня определяется не только появлением новых функций, но и тем, насколько легко заказчику внедрять, эксплуатировать и обновлять операционную систему в реальной инфраструктуре. Поэтому мы упрощаем переход на новую версию ОС, сокращаем время доставки исправлений, расширяем возможности серверной редакции и поддерживаем экосистему разработки прикладного ПО. Каждое обновление должно работать на повышение предсказуемости и управляемости ИТ-инфраструктуры заказчика», — отметил Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра».

В Astra Linux 1.8.6 обеспечено централизованное управление корпоративной сетью сканеров с помощью сервера сканирования Common UNIX Scanners System (CUSS), реализованного по аналогии с сервером печати (CUPS). Это дает возможность сканирования бумажных документов непосредственно в среде Astra Linux, без затрат на стороннее ПО. Улучшение сократит трудозатраты ИT-служб, упростит сопровождение распределенной инфраструктуры в крупных компаниях и соблюдение корпоративных политик.

Интерфейс «Устройства и правила» в обновлении заменен новым графическим модулем средства контроля подключаемых устройств. Это упрощает сопровождение политик для съемных носителей информации и других подключаемых устройств, например, сканеров, видеокамер, устройств связи. Обновленный модуль позволяет администратору ИБ эффективнее управлять различными функциями, число которых выросло в Astra Linux 1.8.6: работать с объектами контроля, правилами для устройств, шаблонами идентификации и настройками, создавать разрешающие, блокирующие и назначающие правила, управлять аудитом подключений и видеть подключенные устройства в дереве контроля.

Ряд улучшений коснулся работы в неизменяемом режиме Astra Linux Server, впервые представленном в обновлении 1.8.5. Реализована защита конфигурации загрузчика при сетевом режиме загрузки, улучшены интерфейс командной строки и повышена стабильность.

Другие изменения направлены на повышение безопасности ОС, удобство диагностики эксплуатации, развитие доменной инфраструктуры, систем виртуализации, интерфейса, системного и прикладного ПО. Полная информация об улучшениях доступна в личном кабинете.