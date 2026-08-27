Аптечные бренды захватили топ рекомендаций ИИ в уходе за лицом: люкс не вошел в топ-11

AIMonitor.pro изучил, как популярные ИИ-сервисы отвечают на вопросы о брендах и продавцах в сфере красоты и парфюмерии. Видимость одного и того же бренда в ответах разных нейросетей может отличаться более чем в 25 раз, а лидер в рекомендациях ИИ меняется в зависимости от того, что именно ищет пользователь — товар, категорию или конкретный магазин. Об этом CNews сообщили представители AIMonitor.pro.

Согласно индексу, среди продавцов красоты и парфюмерии наибольшую видимость в ответах ИИ получают Ozon (20,8%) и Wildberries (20,3%). Далее следуют «Золотое яблоко» (14,2%), «Рив Гош» (11,9%), «Яндекс.Маркет» (10,2%) и «Л'Этуаль» (8,7%). Эта расстановка почти не меняется в разрезе возраста аудитории: Ozon и Wildberries занимают первые два места во всех группах — от 14–17 до 45+ лет.

Но за этим общим рейтингом стоят разные сценарии выбора. Там, где пользователь ищет решение конкретной задачи — подобрать уход за лицом, волосами или телом, — видимость маркетплейсов заметно выше: у Ozon от 27,6% до 30,4% в этих трех сегментах, у Wildberries — от 25,8% до 27,4%. А вот в срезе «категория в целом», когда запрос не привязан к конкретному типу товара, картина меняется: «Золотое яблоко» получает 20,8% видимости, «Рив Гош» — 19,9%, тогда как у Ozon в этом же срезе только 11,1% — почти вдвое меньше.

Похожая логика видна и в парфюмерии. В общем рейтинге продавцов у Randewoo только 2,4% видимости — заметно меньше, чем у крупных площадок. Но в самом сегменте «Парфюмерия» показатель Randewoo вырастает до 10,0% — это выше, чем у части крупных мультикатегорийных продавцов, хотя лидируют в сегменте по-прежнему «Рив Гош» (18,9%), «Золотое яблоко» (17,6%), Ozon (14,3%), «Л'Этуаль» (14,0%) и Wildberries (13,4%).

Схожий эффект видно и среди самих брендов. В декоративной косметике лидирует Maybelline New York (21,7%), на втором месте — L'Oréal Paris (16,3%), а вот на третьем — бюджетный бренд Vivienne Sabo (13,8%), который в ответах ИИ обходит NYX Professional Makeup (8,5%) и MAC (6,7%). В парфюмерии лидирует Chanel (22,2%), но нишевый Lattafa (5,7%) получает больше видимости, чем Tom Ford (4,7%) и Creed (4,4%).

Отдельная картина складывается вокруг ухода за лицом. Весь топ-11 брендов по видимости в ответах ИИ в этом сегменте состоит из аптечных и дерматологических марок: лидирует La Roche-Posay (36,9%), за ним следуют Bioderma (13,2%), CeraVe (11,3%) и Vichy (10,3%). Ни один люксовый бренд в этот топ-11 не вошёл — в данном срезе исследования видимость в ответах ИИ формируют аптечные дерма-бренды и масс-маркет. При этом видимость самого La Roche-Posay растёт вместе с возрастом аудитории — с 31,9% у пользователей 14–17 лет до 39,5% у аудитории 45+.

В уходе за телом лидирует Veet (11,3%), за ним следуют Nivea (10,9%) и La Roche-Posay (10,7%). Но видимость одного и того же бренда может сильно отличаться от нейросети к нейросети: в этой же категории Nivea получает 16,5% видимости в ответах DeepSeek и лишь 3,5% — в Google AI, а у Dove в Gemini — 12,8% против 0,5% в Perplexity.

«Красота и парфюмерия — категория, где особенно хорошо видно, что ИИ выбирает не бренд, а логику ответа на конкретный запрос. Для бытовой задачи — маркетплейс с широким выбором. Для личного ухода — аптечные бренды с экспертизой. Поэтому в топ-11 рекомендаций по уходу за лицом вошли дерматологические марки: La Roche-Posay, CeraVe, Bioderma. Люкс здесь проигрывает, потому что пользователь ищет решение, а не статус. При этом у каждой нейросети свои источники, поэтому видимость бренда может отличаться в 25 раз», — сказал Кирилл Власов, сооснователь и технический директор AIMonitor.pro.

Методология

Индекс в категориях «Красота» и «Парфюмерия» строится на анализе ответов нескольких ИИ-сервисов — ChatGPT, Gemini, Perplexity, DeepSeek, Alice AI, «Яндекс Нейро» и Google AI. Рейтинг продавцов рассчитывался в целом, а также в разрезе товарных сегментов (уход за лицом, декоративная косметика, уход за волосами, парфюмерия, уход за телом, категория в целом), возрастных групп аудитории (14–17, 18–24, 25–34, 35–44, 45+) и по каждой отдельной нейросети. Рейтинг брендов-производителей рассчитан по тем же товарным сегментам, отдельно — по возрасту аудитории и по нейросетям. Дополнительно проанализированы источники, которые чаще всего формируют ответы ИИ в категории. AIMonitor.pro подчеркивает, что индекс является независимым: платформа не продает позиции в индексе и не корректирует результаты.