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2ГИС и Сбербанк запустят «Карту штрафов» для предупреждения водителей о местах нарушений ПДД

2ГИС и Сбербанк помогут российским водителям стать внимательнее на дорогах, предупредив о местах, где они раньше получали штрафы за нарушения. Функция уже осенью 2026 г. появится в геосервисе 2ГИС, аудитория которого превышает 80 млн активных пользователей в месяц. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Технология, в основе которой данные 2ГИС о камерах на дорогах и данные Сбербанка об оплате штрафов, поможет автомобилистам не повторять ошибок, что повысит безопасность дорожного движения.

Чтобы увидеть свою персональную «Карту штрафов» в 2ГИС, достаточно будет авторизоваться в геосервисе по «Сбер ID» и включить навигатор. На карте отобразятся нарушения, зафиксированные разными типами камер, которые контролируют скорость, соблюдение разметки, наезд на выделенные полосы общественного транспорта, несоблюдение правил остановки и проезда перекрестков. Данные будут обновляться еженедельно на основе информации о штрафах, оплаченных через сервисы Сбербанка за последний год. Это самая большая база данных на рынке, ведь 50 млн клиентов банка водят автомобиль. Сервисы не обмениваются информацией о размере штрафа или условиях его оплаты, а доступ к данным каждого пользователя есть только у него самого.

Максим Березкин, директор по продукту 2ГИС: «Мы хотим, чтобы навигатор 2ГИС был не просто инструментом для построения маршрута, а помощником в дороге, который знает историю поездок водителя и помогает ездить аккуратнее. Ранее мы начали выделять на карте камеры, под которыми водитель уже превышал скорость, а теперь представляем технологию, которая покажет и места, где он получал штрафы. Это персональный опыт: видя такие точки на карте и в навигации, водитель сможет заранее сбросить скорость или быть внимательнее и не повторять прошлых ошибок».

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Наталья Русова, директор дивизиона «Авто» Сбербанка: «Мы часто думаем о штрафах как о досадной трате денег. Однако за каждым постановлением и отметкой на карте — реальная ситуация, на которую в следующий раз стоит обратить больше внимания. Новая опция помогает автолюбителям лучше знать свои привычные маршруты, быть внимательнее за рулем и увереннее чувствовать себя на дорогах».

Оплачивать штрафы можно в разделе «Авто» в «Сбербанк Онлайн». Стоит лишь добавить автомобиль в раздел, и информация о начислениях будет отображаться в приложении автоматически, а после оплаты появится на «Карте штрафов». В будущем оплатить штраф можно будет прямо в 2ГИС по SberPay.

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