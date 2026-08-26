Выручка «Группы Астра» по итогам II квартала 2026 г. выросла на 47%

ПАО «Группа Астра», один из участников российского ИT-рынка и производитель инфраструктурного программного обеспечения (ПО), объявляет результаты по МСФО за II квартал и первые шесть месяцев 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Ключевые операционные и финансовые показатели

Отгрузки в первом полугодии 2026 г. выросли на 27% год к году до 7,3 млрд руб., а по итогам II квартала - на 42% до 5,4 млрд руб. В силу выраженной сезонности бизнеса исторически около 70% годовых отгрузок приходится на второе полугодие.

Выручка по итогам первого полугодия выросла на 17% год к году и составила 7,8 млрд руб. Этому во многом поспособствовало существенное ускорение динамики во II квартале 2026 г.: рост на 47% год к году до 5,1 млрд руб.

Компания последовательно замедляет темпы роста расходов. В I квартале 2026 г. операционные расходы выросли на 22% год к году, а во II квартале 2026 г. – на 10% год к году (в 2025 г. рост составил 54% и 36% год к году, соответственно).

Благодаря опережающему росту выручки относительно расходов во II квартале 2026 г. скорректированная EBITDA по итогам первого полугодия 2026 г. достигла 1,8 млрд руб. (+40% год к году), скорр. чистая прибыль выросла почти вдвое – до 1,2 млрд руб. (+96% год к году).

Компания продолжает формировать задел для реализации отложенного спроса со стороны заказчиков за счет инвестиций в развитие экосистемы и продуктовую разработку: капитализированные расходы за первое полугодие составили 1,7 млрд руб.

«Группа Астра» инвестирует в развитие бизнеса при сохранении комфортного уровня долговой нагрузки: на 30 июня 2026 г. показатель чистый долг / LTM скорр. EBITDA составил 0,38x.

Корпоративные события

В августе 2026 г. «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») закрыла сделку, по итогам которой получила исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, связанные с российской системой управления базами данным (СУБД) «Персей». К команде «Тантор Лабс» также присоединились около 50 специалистов, занимавшихся разработкой продукта. Приобретенная технология будет интегрирована с продуктовой линейкой Tantor.

В июне 2026 г. Совет директоров «Группы Астра» одобрил обратный выкуп до 4 млн акций компании (около 2% уставного капитала). На 25 августа по программе buyback приобретено более 2,4 млн акций. Выкупленные акции пополняют квазиказначейский пакет для реализации программ долгосрочной мотивации сотрудников и финансирования потенциальных M&A-сделок.

В июне 2026 г. «Группа Астра» выплатила дивиденды по итогам 2025 г. в размере 982 млн рублей, или 4,68 руб. на акцию. Выплата соответствует действующей дивидендной политике компании.

В первом полугодии 2026 г. «Группа Астра» вышла на рынок цифровых финансовых активов: разместила дебютный выпуск ЦФА на 500 млн руб. Использование ЦФА расширяет набор доступных инструментов фондирования, повышает гибкость управления ликвидностью и дополняет традиционное банковское финансирование.

Елена Бородкина, заместитель генерального директора по экономике и финансам: «Результаты II квартала показывают заметное улучшение по сравнению с началом года. Положительно на уверенный рост всех основных финансовых показателей повлияли масштабирование бизнеса, расширение клиентской базы и развитие продуктовой экосистемы. При этом важно помнить о сезонности: исторически основная часть отгрузок приходится на второе полугодие, поэтому ключевым для нас остается результат по итогам полного года. Менеджмент, в соответствии с действующей программой мотивации, продолжает ориентироваться на рост чистой прибыли на уровне 40% по итогам 2026 года относительно 2025 г. Отдельное внимание уделяем эффективности затрат. Во II квартале операционные расходы выросли на 10% год к году, тогда как выручка увеличилась на 47%. Такой разрыв в темпах роста отражает повышение операционной эффективности и позволяет продолжать инвестиции в стратегические направления без существенного роста долговой нагрузки. «Группа Астра» остается безусловным лидером российского рынка инфраструктурного ПО и продолжает усиливать свое влияние по ключевым продуктовым направлениям. Устойчивость бизнеса позволяет нам последовательно реализовывать утвержденную стратегию: в частности, развивать ИИ и делать уверенные шаги на международной арене. В сентябре мы планируем представить ИИ-стратегию «Группы Астра». Все это создает основу для долгосрочного роста компании и дальнейшего укрепления ее рыночных позиций».

Последние ключевые события

Расширение клиентской базы, масштабирование международного присутствия. Компания приняла участие во Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC), которая ежегодно проходит в Китае: представители «Группы Астра» встретились с зарубежными технологическими партнерами и продемонстрировали им свои разработки.

Также «Группа Астра» объявила о выходе на рынок Юго-Восточной Азии. Компания создаст в Мьянме ИT-платформу, на базе которой будет развернута национальная система «единого окна» для внешнеэкономической деятельности, в перспективе - для всех государственных цифровых сервисов. А государственным ведомствам Лаоса «Группа Астра» совместно с компанией Yadro поставила первую партию планшетов на ОС Astra Linux Mobile.

Развитие продуктового портфеля. За первое полугодие 2026 г. «Группа Астра» выпустила 28 минорных и мажорных релизов продуктов экосистемы. Компания представила первый продукт экосистемы «Астра ИИ» - «Астра ИИ [Код]» для критической инфраструктуры. Это агент, который по задаче, поставленной инженером на естественном языке, анализирует код, находит уязвимости, запускает тесты или планирует архитектуру новых функций.

Это логичное продолжение стратегического развития ИИ-направления компании. В мае 2026 г. «Группа Астра» анонсировала формирование отдельного технологического бренда «Астра ИИ»: ключевым элементом этого решения стало приобретение 26% разработчика искусственного интеллекта «АИБ». Вместе с тем компания запустила единый центр ИИ-компетенций, задача которого - развивать собственную линейку ИИ-продуктов, а также помогать командам группы встраивать ИИ-функции в существующие решения экосистемы.

Также «Группа Астра» выпустила новую версию платформы контейнеризации «Боцман EE» для крупных корпоративных заказчиков и платформу для запуска моделей искусственного интеллекта «Боцман AI». Среди других продуктовых релизов - система резервного копирования RuBackup 3.0, служба каталога ALD Pro 3.3 и платформа Tantor 7.

Два недавно выпущенных продукта компании, сервис автоматизированной миграции Astra Migration и корпоративный магазин приложений Astra Store, вошли в Единый реестр российского ПО: это упрощает подтверждение российского происхождения решений и снижает нагрузку на заказчика при проведении государственных или корпоративных закупок. Облачная инфраструктура Astra Cloud получила аттестат ФСТЭК России, что подтверждает высокий уровень ее безопасности.

Программа технологического партнерства Ready for Astra остается одним из ключевых инструментов развития экосистемы «Группы Астра»: в ней участвует более 1 550 партнеров, а общее число совместимых решений превысило 4 680.

Развитие образовательных программ. «Группа Астра» продолжает реализовывать масштабные образовательные проекты для развития IT-специалистов на базе российского ПО. В частности, компания стала партнером четырех вузов: Высшей школы экономики, Санкт-Петербургского государственного университета, Центрального университета и Оренбургского государственного университета.

Вместе с тем «Группа Астра» внедрила платформу для работы с кодом GitFlic и платформу контейнеризации «Боцман» в МГТУ им. Н. Э. Баумана: на них студенты будут обучаться разработке безопасного ПО. Державинский университет переходит на систему виртуализации VMmanager, систему резервного копирования RuBackup и серверную ОС Astra Linux. Все школы Свердловской области также перейдут на ОС Astra Linux.

Другие достижения. ОС Astra Linux третий год подряд стала лидером в рейтинге операционных систем профильного медиаресурса CnewsMarket. «Группа Астра» вошла в топ крупнейших ИT-компаний России: в рейтинге CNews по итогам 2025 г. компания заняла 32 место из 500.

Ключевые финансовые показатели

Раскрытие финансовых результатов по МСФО за 9 месяцев 2026 г. планируется в ноябре 2026 г.