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«Улей»: геймификация и пульс-опросы объединили 2 000+ сотрудников федерального дистрибьютора «ФК Гранд Капитал»

Digital HR-компания «Улей» реализовала проект по модернизации корпоративного портала фармацевтического дистрибьютора «ФК Гранд Капитал». Об этом CNews сообщили представители компании «Улей».

Новая коммуникационная среда реализована на базе «Битрикс24» с использованием модулей «Улей: Геймификация» и «Улей: Опросы». Внутренняя валюта «Спасибо» позволяет сотрудникам из любых городов поощрять друг друга за достижения и обменивать баллы на мерч. Опросы переведены на портал, что сократило трудозатраты HR и ИT на сбор и обработку данных.

Готовые решения «Улья» позволили объединить более 2 тыс. сотрудников в едином цифровом пространстве. Сотрудники получили инструмент нематериальной мотивации и обратной связи, а компания – современную платформу для укрепления корпоративной культуры.

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