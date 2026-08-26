Турецкие курорты снова стали самым популярным местом отдыха ставропольцев

В 2026 г. ставропольские туристы уже побывали более чем в 140 странах. Самым популярным направлением отдыха который год остается Турция. Об этом свидетельствуют данные роуминга «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Теплая вода, пляжи и богатая история привлекают в страну четырех морей все больше россиян. Путешественников из Ставропольского края на турецких берегах стало на 6,5% больше, чем в 2025 г. Часто местные жители выбирают именно эту страну из-за легкости в логистике — из двух аэропортов, расположенных в крае, самолеты летают в Турцию ежедневно. Также, кроме этой страны, туристы предпочитают отдых в Грузии, Армении, Абхазии и Казахстане.

Отслеживать тренды на туристическом рынке и адаптировать сервисы под потребности путешественников аналитикам МегаФона помогают обезличенные данные о роуминге абонентов. Он активируется автоматически при въезде в другую страну. Пользователи за границей могут заходить на любые российские сервисы даже при нулевом балансе, задействовать свои подписки на кино- и музыкальные сервисы. Кроме того, абонентам не приходится менять условия оплаты при «стыковочных» рейсах или перемещаясь между странами.

«Мобильный интернет на отдыхе — это не только возможность быть на связи с близкими или развлечь ребенка на пляже любимой песней или видео, но и спокойствие всей семьи. В смартфоне сосредоточена вся приватная жизнь человека: Госуслуги, банковские приложения, социальные сети, фотографии. Общественные точки Wi-Fi не всегда безопасны, а доступ к ним через беспроводную связь могут получить мошенники. Так что, выбирая роуминг, вы делаете свой отпуск максимально спокойным. А чтобы избежать дополнительных расходов за границей, перед поездкой подключите подходящий пакет интернета и минут. Сделать это можно в личном кабинете, по телефону горячей линии или в наших салонах объединенной розничной сети МегаФона и Yota», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Также обладателям зеленых сим-карт доступен 5G-роуминг. Он позволяет быть на связи и пользоваться преимуществами скоростного интернета за границей. Как правило, покрытие пятого поколения доступно в крупных городах и вблизи известных достопримечательностей в десятках популярных у россиян странах.