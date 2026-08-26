Разделы

Телеком
|

Турецкие курорты снова стали самым популярным местом отдыха ставропольцев

В 2026 г. ставропольские туристы уже побывали более чем в 140 странах. Самым популярным направлением отдыха который год остается Турция. Об этом свидетельствуют данные роуминга «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Теплая вода, пляжи и богатая история привлекают в страну четырех морей все больше россиян. Путешественников из Ставропольского края на турецких берегах стало на 6,5% больше, чем в 2025 г. Часто местные жители выбирают именно эту страну из-за легкости в логистике — из двух аэропортов, расположенных в крае, самолеты летают в Турцию ежедневно. Также, кроме этой страны, туристы предпочитают отдых в Грузии, Армении, Абхазии и Казахстане.

Отслеживать тренды на туристическом рынке и адаптировать сервисы под потребности путешественников аналитикам МегаФона помогают обезличенные данные о роуминге абонентов. Он активируется автоматически при въезде в другую страну. Пользователи за границей могут заходить на любые российские сервисы даже при нулевом балансе, задействовать свои подписки на кино- и музыкальные сервисы. Кроме того, абонентам не приходится менять условия оплаты при «стыковочных» рейсах или перемещаясь между странами.

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании
Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании цифровизация

«Мобильный интернет на отдыхе — это не только возможность быть на связи с близкими или развлечь ребенка на пляже любимой песней или видео, но и спокойствие всей семьи. В смартфоне сосредоточена вся приватная жизнь человека: Госуслуги, банковские приложения, социальные сети, фотографии. Общественные точки Wi-Fi не всегда безопасны, а доступ к ним через беспроводную связь могут получить мошенники. Так что, выбирая роуминг, вы делаете свой отпуск максимально спокойным. А чтобы избежать дополнительных расходов за границей, перед поездкой подключите подходящий пакет интернета и минут. Сделать это можно в личном кабинете, по телефону горячей линии или в наших салонах объединенной розничной сети МегаФона и Yota», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Также обладателям зеленых сим-карт доступен 5G-роуминг. Он позволяет быть на связи и пользоваться преимуществами скоростного интернета за границей. Как правило, покрытие пятого поколения доступно в крупных городах и вблизи известных достопримечательностей в десятках популярных у россиян странах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как банк из топ-3 заменил Oracle WebLogic: опыт внедрения российской платформы управления серверами приложений

Продолжается прием заявок на ежегодную премию CNews AI Awards 2026

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

ChatGPT блокирует российские аккаунты

Google меняет правила установки Android-приложений. Что делать?

Власти продлили разрешение на использование иностранного оптоволокна до лета 2027 года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще